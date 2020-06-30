Падение в пропасть, оправдание за допинг лошади и «возвращение» Роналдиньо: околоспортивные события прошедшей недели

Бразилец Роналдиньо может вернуться на поле, в то время как голландец Арьен Роббен уже возобновил карьеру. Футболист Энрике выжил после падения на автомобиле с 200-метрового обрыва, а биатлонист Максим Цветков едва не попал под машину, катаясь на велосипеде. Волейболист Александр Кимеров стал участником дорожного конфликта и получил наказание, а швейцарская наездница Надя Петер Штайнер оригинально оправдалась за положительную допинг-пробу её лошади. Околоспортивные события прошедшей недели — в материале RT.

Приглашение Роналдиньо от Марадоны и возвращение Роббена

Роналдиньо может возобновить профессиональную карьеру. На данный момент 40-летний бразилец, два года подряд признававшийся лучшим футболистом мира, находится под домашним арестом в отеле столицы Парагвая Асунсьона. Такой режим был определён ему судом после месячного пребывания в настоящей тюрьме, куда форварда отправили вместе с братом за попытку въехать в Парагвай по поддельным документам.

По словам Роналдиньо, он не испытывает особых проблем в отеле, где вынужден проживать вместе с братом. Тем временем руку помощи ему протянул другой легендарный игрок, имевший в прошлом проблемы с законом, — Диего Марадона.

Аргентинец сейчас тренирует клуб «Химнасия и Эсгрима» и хочет видеть бразильца в составе после завершения судебного процесса. Пока что разбирательства приостановлены из-за коронавируса.

А вот двукратный призёр чемпионатов мира Арьен Роббен отдыхал от футбола меньше года. 4 июля 2019-го он объявил о завершении карьеры после завоевания очередного титула чемпиона Германии с «Баварией», а 27 июня 2020-го о заключении соглашения с голландцем сообщил «Гронинген». 36-летний полузащитник — воспитанник этого клуба и начинал в его рядах выступления на взрослом уровне. 18 лет спустя Роббен вернулся домой, подписав с «гордостью Севера» однолетний контракт.

Падение со скалы и опасные дороги Вологодчины

Футболист бразильского «Крузейро» Энрике выжил после падения на машине с 200-метрового обрыва. Энрике не справился с управлением на горной дороге и сорвался, причём его Land Rover несколько раз перевернулся. Спасателям пришлось доставать спортсмена через люк. Он был растерян и дезориентирован, но не получил серьёзных повреждений.

Позже агент футболиста Леандро Лима подтвердил, что его клиент сразу после случившегося находился в сознании и избежал переломов, но был госпитализирован.

На прошлой неделе 35-летний опорный полузащитник вернулся в «Крузейро» после краткосрочной аренды во «Флуминенсе». Пока неясно, как автомобильная авария скажется на его карьере.

Российский биатлонист Максим Цветков, в свою очередь, едва не попал под машину во время прогулки на велосипеде по шоссе в Вологодской области. В своём Instagram чемпион мира — 2017 рассказал, что «чудом избежал падения в кювет, когда водитель пошёл на обгон при встречном потоке». Подписчики аккаунта пожелали Цветкову скорейшего возвращения на лыжню. К слову, за время своего путешествия он преодолел не менее 95,5 км.

Лошадь приняла допинг, съев сено с мочой водителя

Швейцарская наездница Надя Петер Штайнер была оправдана за положительную допинг-пробу её лошади. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), куда спортсменка обратилась с апелляцией на решение о двухлетней дисквалификации, счёл её доводы убедительными.

Допинговое дело было заведено на швейцарку и её лошадь после соревнований в Марокко в октябре 2017 года, когда в анализе мочи животного обнаружились следы запрещённого вещества. Изначально Штайнер объясняла положительный результат допинг-теста тем фактом, что вскоре после выступления лошадь облизала руку одного из сотрудников конюшни.

Международная федерация конного спорта (FEI) не нашла достаточных доказательств предположения наездницы. По итогам разбирательств её отстранили от соревнований и назначили штраф в размере £6,1 тыс., обязав также выплатить судебные издержки. Штайнер не смирилась с наказанием и продолжила отстаивать свою невиновность. В марте 2020 года швейцарка обжаловала вердикт трибунала FEI в CAS. Согласно её новой гипотезе, допинг попал в организм животного вместе с сеном, на которое до того помочился водитель транспортного средства для перевозки лошадей. А ещё раньше этот человек принял средство для облегчения боли в спине.

Водитель не смог вспомнить точно, в каком именно месте он справлял малую нужду. По мнению Штайнер, сено с частицами мочи затем перенесли в стойло лошади. В CAS признали объяснение правдоподобным и пришли к выводу, что Штайнер не виновата в положительной пробе своей лошади. Все обвинения со спортсменки были сняты, а штраф аннулирован.

Джонса назвали «величайшим» боксёром-тяжеловесом, а Валуева — «ужасным»

Портал Sport Bible составил рейтинг чемпионов мира по боксу в тяжёлом весе последних десятилетий. Спортсменов распределили по категориям от «величайших в истории» до «не боксёров». Выбор журналистов спровоцировал острую полемику среди болельщиков. Так, в первую группу, помимо британца Леннокса Льюиса и американца Эвандера Холифилда, попал Рой Джонс, который провёл в тяжёлом весе лишь один большой бой.

Следующую группу «элитных боксёров» составили британец Тайсон Фьюри, украинец Виталий Кличко и американец Риддик Боу. К «переоценённым» составители списка причислили американца Майка Тайсона, украинца Владимира Кличко и британца Дэвида Хэя. Первый из них считается одним из лучших и наиболее узнаваемых боксёров в истории вне зависимости от весовых категорий, второму принадлежит рекордная по продолжительности победная серия в титульных боях среди тяжей.

«Хорошими» боксёрами авторы рейтинга назвали британца Энтони Джошуа, американцев Деонтея Уайлдера, Криса Бёрда и Майкла Мурера. Представители России смогли попасть лишь в пятую по рангу группу «середняков»: это Султан Ибрагимов и Олег Маскаев. К ним примкнул и Руслан Чагаев, выступавший за Узбекистан. Сюда же угодили американцы Энди Руис и Хасим Рахман, новозеландец Джозеф Паркер, Корри Сандерс из ЮАР и нигериец Сэм Питер.

«Ужасными» издание сочло россиянина Николая Валуева, его соперника по титульному поединку 2005 года Джона Руиса, белоруса Сергея Ляховича, американцев Шеннона Бриггса, Леймона Брюстера, британцев Франка Бруно, Херби Хайда и Генри Акинванде, канадца Бермейна Стиверна. Наконец, сомнительного звания «не боксёры» удостоились американцы Чарльз Мартин и Брюс Селдон.

Кимеров гнался за водителем каршеринга по Новой Москве

Волейболист новоуренгойского «Факела» Александр Кимеров стал участником дорожного конфликта в Новой Москве. 23-летнего спортсмена якобы вывели из себя действия водителя каршерингового авто, который не дал ему проехать на светофоре. Сообщается, что 215-сантиметровый Кимеров начал преследовать оппонента, а когда тот остановился, сбил боковое зеркало ногой и помял дверь, призывая мужчину выйти из салона для выяснения отношений. В итоге тот вызвал полицию.

Поведение спортсмена разбиралось на заседании исполкома Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) 26 июня. За «нарушение морально-этических норм, агрессивное поведение и оскорбительные высказывания» его дисквалифицировали на два года условно. Наказание вступит в силу в случае повторного нарушения.

Кроме того, ВФВ обязала руководство «Факела» провести с Кимеровым «разъяснительную работу о недопустимости такого поведения». Сам спортсмен в интервью заявил о расторжении контракта с клубом. Впрочем, «Факел» эту информацию на своём сайте пока не подтвердил. Оправдываться за случившееся публично Кимеров отказался.

Зидан рассказал, как долго будет тренировать

Зинедин Зидан, чей «Реал» ведёт острую борьбу с «Барселоной» за титул чемпиона Испании, на днях отпраздновал 48-летие. Выдающегося французского игрока и тренера поздравил Twitter-аккаунт Российского футбольного союза (РФС). SMM-специалисты организации выложили фото легендарного хавбека в форме сборной России, снятое на одном из ветеранских турниров.

«Мы пропустили день рождения своего игрока. Но лучше поздно, чем никогда», — гласит подпись к снимку.

Мы пропустили день рождения своего игрока. Но лучше поздно, чем никогда. Вчера Зинедину Зидану исполнилось 48 лет. Поздравляем 🇷🇺 pic.twitter.com/sJW7m56ehC — Сборная России (@TeamRussia) June 24, 2020

Сам Зидан между тем сделал несколько любопытных заявлений на встрече с журналистами. Так, он довольно неожиданно признался, что играть у него получалось лучше, чем тренировать. По словам француза, он не собирается работать тренером на протяжении следующих 20 лет, а в профессии останется до тех пор, пока не надоест.

«Я ничего не планирую, меня мотивирует повседневная работа. Потом займусь чем-нибудь другим. Я всегда воспринимал себя как футболиста. Я отыграл свои 18—19 лет, и, когда меня спросили, собираюсь ли я тренировать, я ответил отрицательно. В конце концов я всё-таки стал тренером, но эта работа очень утомляет. Матчи доставляют мне массу удовольствия, а тренировки радуют ещё больше, потому что здесь всё самое лучшее», — объяснил Зидан.