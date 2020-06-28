Бразильский футболист выжил после падения в гигантскую пропасть

Игрок «Крузейро» Энрике выжил после падения вместе с машиной с высоты 200 метров.

Как сообщает Globo Esporte, футболист практически не пострадал. Инцидент произошёл в одном из национальных парков Бразилии. При падении автомобиль Энрике несколько раз перевернулся. Спасателям пришлось совершить спуск, а затем достать спортсмена через люк. Он был растерян и дезориентирован, но не имел серьёзных повреждений.

Энрике 35 лет, он выступает на позиции опорного полузащитника. Права на футболиста принадлежат «Крузейро», однако на правах аренды он сейчас играет за «Флуминенсе».

Ранее сообщалось, что Арьен Роббен возобновил карьеру и вернулся в «Гронинген».