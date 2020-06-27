CAS оправдал швейцарскую наездницу Штайнер по допинговому делу её лошади
- РИА Новости
Об этом сообщает Horse and Hound. В 2017 году после победы на одном из соревнований в организме лошади был обнаружен трамадол.
Наездница сумела доказать в суде, что запрещённый препарат оказался в допинг-пробе лошади случайно.
Согласно официальной версии, лошадь съела сено, на которое помочился один из представителей команды спортсменки. Этот мужчина признался, что действительно использовал трамадол в качестве обезболивающего.
Ранее WADA отреагировало на возможное лишение финансирования со стороны США.