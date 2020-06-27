CAS оправдал швейцарскую наездницу Штайнер по допинговому делу её лошади

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Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал швейцарскую наездницу Надю Петер Штайнер по делу о положительной допинг-пробе, взятой у её лошади.
CAS оправдал швейцарскую наездницу Штайнер по допинговому делу её лошади
  • РИА Новости

Об этом сообщает Horse and Hound. В 2017 году после победы на одном из соревнований в организме лошади был обнаружен трамадол.

Наездница сумела доказать в суде, что запрещённый препарат оказался в допинг-пробе лошади случайно. 

Согласно официальной версии, лошадь съела сено, на которое помочился один из представителей команды спортсменки. Этот мужчина признался, что действительно использовал трамадол в качестве обезболивающего.

Ранее WADA отреагировало на возможное лишение финансирования со стороны США.

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