СМИ назвали Владимира Кличко переоценённым боксёром, а Валуева — ужасным

Портал Sport Bible составил рейтинг чемпионов мира по боксу в тяжёлом весе последних десятилетий, распределив их по категориям от «величайших в истории» до «небоксёров».

В первую категорию попали британец Леннокс Льюис, американцы Эвандер Холифилд и Рой Джонс. Следующую группу «элитных боксёров» составили британец Тайсон Фьюри, украинец Виталий Кличко и американец Риддик Боу. К «переоценённым» были отнесены американец Майк Тайсон, украинец Владимир Кличко и британец Дэвид Хэй.

«Хорошими» составители рейтинга назвали британца Энтони Джошуа, американца Деонтея Уайлдера и ещё двух спортсменов. Россияне Султан Ибрагимов, Олег Маскаев, представитель Узбекистана Руслан Чагаев и ещё пять боксёров были названы «посредственными».

Россиянин Николай Валуев и белорус Сергей Ляхович вошли в категорию «ужасных». Наконец, «небоксёрами» были признаны представители США Чарльз Мартин и Брюс Селдон.

Ранее Фьюри заявил о том, что он сильнее любого легендарного бойца прошлых лет.