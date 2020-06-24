Чемпион мира по версии WBC Фьюри: меня не побили бы ни Тайсон, ни Али, ни Форман

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Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри заявил, что он сильнее любого легендарного бойца прошлых лет.
Чемпион мира по версии WBC Фьюри: меня не побили бы ни Тайсон, ни Али, ни Форман
  • © AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«Ни один из лучших тяжеловесов в истории не побил бы меня. Ни Тайсон, ни Али, ни Форман. Это же скажу и про Джо Луиса, Леннокса Льюиса, Кена Нортона, Рокки Марчиано, Флойда Паттерсона, Джани Танни, Джона Салливана. Во-первых, я слишком крупный. Во-вторых, я слишком хорош. В-третьих, я слишком разноплановый», — цитирует Фьюри BoxingScene

Фьюри провёл на профессиональном ринге 31 поединок, одержал 30 побед (21 — нокаутом), а ещё один бой свёл вничью. 

Ранее Фьюри назвал топ-5 сильнейших боксёров-тяжеловесов современности.

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