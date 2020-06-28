НБА может разрешить размещать надпись Black Lives Matter на игровых майках

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Национальная баскетбольная ассоциация и профсоюз игроков лиги могут договориться о размещении надписей о социальной справедливости на майках вместо имён спортсменов.
НБА может разрешить размещать надпись Black Lives Matter на игровых майках
  • Reuters

«Мы просто пытаемся и впредь проливать свет на различные вопросы социальной справедливости, которые ребята из лиги продолжают обсуждать изо дня в день. Все в Орландо придерживаются одного мнения на этот счёт. С этими майками она не исчезнет», — приводит слова главы профсоюза игроков НБА и защитника клуба «Оклахома-Сити Тандер» Криса Пола сайт лиги.

Отмечается, что может быть размещён такой лозунг, как Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение»).

Ожидается, что сезон-2019/20 возобновится 30 июля в «Диснейленде» в Орландо. Все матчи пройдут при пустых трибунах.

Ранее в НБА признали возможность отмены сезона.

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