Фьюри пожаловался на проявления расизма по отношению к нему
- Reuters
По словам спортсмена, когда он совершает пробежку по дороге, люди высовываются из окон машин, оскорбляют его по национальному признаку и едут дальше. Кроме того, на дверях британских пабов, если верить Фьюри, может быть написано, что цыганам вход внутрь запрещён.
«Я белый, но в 2020 году страдаю от расизма, потому что я иностранного происхождения», — цитирует боксёра Daily Mail.
Ранее Фьюри заявил, что Диллиану Уайту стоит беспокоиться перед боем с Александром Поветкиным.