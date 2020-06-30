Фьюри пожаловался на проявления расизма по отношению к нему

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Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри пожаловался на проявления расизма из-за своего цыганского происхождения.
Фьюри пожаловался на проявления расизма по отношению к нему
  • Reuters

По словам спортсмена, когда он совершает пробежку по дороге, люди высовываются из окон машин, оскорбляют его по национальному признаку и едут дальше. Кроме того, на дверях британских пабов, если верить Фьюри, может быть написано, что цыганам вход внутрь запрещён.

«Я белый, но в 2020 году страдаю от расизма, потому что я иностранного происхождения», — цитирует боксёра Daily Mail.

Ранее Фьюри заявил, что Диллиану Уайту стоит беспокоиться перед боем с Александром Поветкиным.

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