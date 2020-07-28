Баскетболист «Клипперс» Зубац признался, что переболел коронавирусом
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«Никто об этом не говорил, но я переболел коронавирусом. Я сдал положительный тест на COVID-19 незадолго до 4 июля. Болезнь проходила бессимптомно. Чувствовал себя немного уставшим два-три дня, но в остальном всё было нормально. Меня каждый день проверяли, я с нетерпением ждал, когда смогу присоединиться к команде в Орландо. Было непросто, ведь я не мог заниматься в зале, поддерживать форму», — цитирует журналист ESPN Ом Енгмисук слова Зубаца.
Регулярный чемпионат НБА, прерванный из-за коронавируса, возобновится 30 июля.
Ранее сообщалось, что баскетболисту «Клипперс» Уильямсу продлили карантин за визит в стрип-клуб.