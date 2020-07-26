Баскетболисту «Клипперс» Уильямсу продлили карантин за визит в стрип-клуб

Короткая ссылка
Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс проведёт на карантине десять дней за свой визит в стрип-клуб во время отлучения из расположения команды в Орландо.
Баскетболисту «Клипперс» Уильямсу продлили карантин за визит в стрип-клуб
  • Reuters

Как сообщает ESPN, вместо четырёх дней он проведёт на карантине десять и таким образом пропустит рестарт сезона.

Отмечается, что за пропуск матчей игрок может потерять часть зарплаты — порядка $150 тыс.

Уильямс покинул расположение команды в Орландо, чтобы посетить похороны своего деда, однако позднее его видели в одном из стрип-клубов Атланты, где он отдыхал вместе с рэпером Джеком Харлоу.

Чемпионат НБА был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что лига вернётся 30 июля. Все матчи должны пройти в развлекательном центре Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» проиграл «Далласу» в выставочном матче НБА в Орландо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить