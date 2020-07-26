Баскетболисту «Клипперс» Уильямсу продлили карантин за визит в стрип-клуб
- Reuters
Как сообщает ESPN, вместо четырёх дней он проведёт на карантине десять и таким образом пропустит рестарт сезона.
Отмечается, что за пропуск матчей игрок может потерять часть зарплаты — порядка $150 тыс.
Уильямс покинул расположение команды в Орландо, чтобы посетить похороны своего деда, однако позднее его видели в одном из стрип-клубов Атланты, где он отдыхал вместе с рэпером Джеком Харлоу.
Чемпионат НБА был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что лига вернётся 30 июля. Все матчи должны пройти в развлекательном центре Disney World в Орландо, штат Флорида.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» проиграл «Далласу» в выставочном матче НБА в Орландо.