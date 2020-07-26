Баскетболисту «Клипперс» Уильямсу продлили карантин за визит в стрип-клуб

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс проведёт на карантине десять дней за свой визит в стрип-клуб во время отлучения из расположения команды в Орландо.

Как сообщает ESPN, вместо четырёх дней он проведёт на карантине десять и таким образом пропустит рестарт сезона.

Отмечается, что за пропуск матчей игрок может потерять часть зарплаты — порядка $150 тыс.

Уильямс покинул расположение команды в Орландо, чтобы посетить похороны своего деда, однако позднее его видели в одном из стрип-клубов Атланты, где он отдыхал вместе с рэпером Джеком Харлоу.

Чемпионат НБА был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что лига вернётся 30 июля. Все матчи должны пройти в развлекательном центре Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» проиграл «Далласу» в выставочном матче НБА в Орландо.