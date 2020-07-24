«Лейкерс» проиграл «Далласу» в выставочном матче НБА в Орландо

«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Даллас Маверикс» в выставочном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Орландо.

Встреча завершилась со счётом 108:104 в пользу техасской команды.

В составе «Далласа» самым результативным игроком стал Сет Карри, набравший 23 очка. Ещё 17 очков в активе Бобана Марьяновича. На счёту Луки Дончича 14 очков.

За «Лейкерс» по 13 очков набрали Джавейл Макги и Куинн Кук. По 12 очков в свой актив записали Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.

В других матчах дня «Милуоки Бакс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» (113:92), «Индиана Пейсерс» взял верх над «Портленд Трейлблейзерс» (91:88), а «Юта Джаз» потерпел поражение от «Финикс Санз» (88:101).

Каждая из 22 команд — участниц рестарта проведёт по три контрольные встречи перед официальным возобновлением сезона, запланированном на 30 июля.

Ранее сообщалось, что в Орландо прошли первые выставочные матчи перед рестартом сезона НБА.