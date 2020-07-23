В Орландо прошли первые выставочные матчи перед рестартом сезона НБА

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В развлекательном центре Disney World в Орландо, штат Флорида, состоялись первые после паузы из-за пандемии коронавируса выставочные матчи команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В Орландо прошли первые выставочные матчи перед рестартом сезона НБА
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«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Орландо Мэджик» (99:90), «Денвер Наггетс» обыграл «Вашингтон Уизардс» (89:82). «Бруклин Нетс» уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» (68:99), а «Майами Хит» был сильнее «Сакраменто Кингз» (104:98).

Каждая из 22 команд — участниц рестарта проведёт по три контрольные встречи перед официальным возобновлением сезона, запланированном на 30 июля. 

Ранее сообщалось, что «Миннесота Тимбервулвз» может быть выставлен на продажу.

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