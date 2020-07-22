СМИ: Клуб НБА «Миннесота» может быть продан

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» может быть выставлен на продажу.
СМИ: Клуб НБА «Миннесота» может быть продан
  • Reuters

Как сообщает ESPN, владелец клуба NFL «Миннесота Вайкингс» Зиги Уилф является серьёзным кандидатом на покупку команды НБА «Миннесота Тимбервулвс» у Глена Тэйлора.

Отмечается, что легенда НБА Кевин Гарнетт также серьёзно заинтересован в приобретении «Миннесоты» и вместе с группой инвесторов изучает предложение Тэйлора, готового продать клуб не менее чем за $1,2 млрд.

«Миннесота» основана в 1989 году и ни разу не становилась чемпионом НБА. Лучшим результатом команды является победа в Северо-Западном дивизионе Западной конференции лиги в сезоне-2003/04.

Ранее сообщалось, что «Орландо Мэджик» уволил 10% сотрудников из-за финансовых сложностей на фоне коронавируса.

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