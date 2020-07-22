СМИ: Клуб НБА «Миннесота» может быть продан

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» может быть выставлен на продажу.

Как сообщает ESPN, владелец клуба NFL «Миннесота Вайкингс» Зиги Уилф является серьёзным кандидатом на покупку команды НБА «Миннесота Тимбервулвс» у Глена Тэйлора.

Отмечается, что легенда НБА Кевин Гарнетт также серьёзно заинтересован в приобретении «Миннесоты» и вместе с группой инвесторов изучает предложение Тэйлора, готового продать клуб не менее чем за $1,2 млрд.

«Миннесота» основана в 1989 году и ни разу не становилась чемпионом НБА. Лучшим результатом команды является победа в Северо-Западном дивизионе Западной конференции лиги в сезоне-2003/04.

Ранее сообщалось, что «Орландо Мэджик» уволил 10% сотрудников из-за финансовых сложностей на фоне коронавируса.