НБА ведёт переговоры о возобновлении сезона в конце июля во Флориде

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Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) начало вести переговоры с компанией Disney о возобновлении сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
НБА ведёт переговоры о возобновлении сезона в конце июля во Флориде
  • Reuters

«НБА совместно с ассоциацией игроков ведёт предварительные переговоры с компанией Disney о возобновлении сезона в конце июля. Планируется проведение матчей в спорткомплексе ESPN Wide World во Флориде. Приоритетом по-прежнему остаются здоровье и безопасность всех участников. Мы работаем с экспертами в области общественного здравоохранения и государственными чиновниками над комплексным набором руководящих принципов, чтобы обеспечить соблюдение надлежащих медицинских протоколов и мер защиты», — цитирует ESPN пресс-секретаря НБА Майка Басса.

Сезон НБА был приостановлен 12 марта, после того как центровой «Юта Джаз» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в НБА проводят опрос генменеджеров относительно форматов рестарта сезона.

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