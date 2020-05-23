Источник: в НБА проводят опрос генменеджеров относительно форматов рестарта сезона

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Генеральные менеджеры клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выскажутся относительно формата возобновления сезона.
Источник: в НБА проводят опрос генменеджеров относительно форматов рестарта сезона
  • Reuters

Об этом сообщает The Athletic. Вечером 22 мая лига отправила всем 30 генеральным менеджерам опрос, чтобы узнать их мнение по поводу формата возобновления чемпионата. Управляющим предложено ответить, считают ли они нужным проводить турнир за попадание в плей-офф, как много коллективов должно быть в кампусе после рестарта, каким должно быть количество двусторонних матчей и игр регулярного чемпионата перед стартом плей-офф.

Чемпионат НБА был приостановлен 12 марта после того, как центровой клуба «Юта Джаз» Руди Гобер получил положительный результат теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что личные вещи погибшего баскетболиста Брайанта продали на аукционе за $202,5 тыс.

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