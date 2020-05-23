СМИ: Личные вещи погибшего баскетболиста Брайанта продали на аукционе за $202,5 тысячи

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Личные вещи легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, который погиб в январе, были проданы на аукционе.
СМИ: Личные вещи погибшего баскетболиста Брайанта продали на аукционе за $202,5 тысячи
  • © David McNew / Getty Images
  • AFP

Как сообщает Le Soir, вещи были проданы за $202,5 тыс.

41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек погибли при крушении вертолёта, которое произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год и выиграл с командой пять чемпионских титулов НБА. Он является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.

Ранее сообщалось, что золотая медаль ЧМ-2018 в России была продана на аукционе.

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