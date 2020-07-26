Кириленко сравнил российский и европейский баскетбол с НБА

Короткая ссылка
Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение о разнице между Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) и российскими и европейскими баскетбольными чемпионатами.
Кириленко сравнил российский и европейский баскетбол с НБА
  • РИА Новости

«Если мы говорим о баскетболе НБА как о шоу, то вообще любой другой баскетбол можно не смотреть. Потому что с точки зрения маркетинга НБА находится впереди планеты всей. Совсем другая история — наш российский или европейский баскетбол, но они тоже имеют свою изюминку, свою аутентичность. Да, условия подготовки и те примеры перед глазами, которые есть у американских детей, нельзя сравнить с теми, что есть у наших подрастающих спортсменов. Например, условный ребёнок из Оклахомы смотрит на игру команды НБА в родном городе и может прийти на арену, чтобы посмотреть на тренировки великих мастеров и даже потрогать кумира. В США 30 телеканалов, которые соперничают между собой, чтобы показать игру НБА. У нас в России такого нет», — приводит слова Кириленко «Вечерняя Москва».

Он отметил, что ему интереснее смотреть российский чемпионат.

«Потому что там играют ребята, которые росли в тех же спортивных школах, что и я. А в Евролиге мне интереснее матч российских клубов, например ЦСКА с «Жальгирисом», когда-то игравшим в чемпионате СССР, чем поединок «Барселона» — «Реал», — добавил глава РФБ.

Ранее сообщалось, что Кириленко поделился воспоминаниями от игр с Брайантом и Джорданом в НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить