Кириленко сравнил российский и европейский баскетбол с НБА

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение о разнице между Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) и российскими и европейскими баскетбольными чемпионатами.

«Если мы говорим о баскетболе НБА как о шоу, то вообще любой другой баскетбол можно не смотреть. Потому что с точки зрения маркетинга НБА находится впереди планеты всей. Совсем другая история — наш российский или европейский баскетбол, но они тоже имеют свою изюминку, свою аутентичность. Да, условия подготовки и те примеры перед глазами, которые есть у американских детей, нельзя сравнить с теми, что есть у наших подрастающих спортсменов. Например, условный ребёнок из Оклахомы смотрит на игру команды НБА в родном городе и может прийти на арену, чтобы посмотреть на тренировки великих мастеров и даже потрогать кумира. В США 30 телеканалов, которые соперничают между собой, чтобы показать игру НБА. У нас в России такого нет», — приводит слова Кириленко «Вечерняя Москва».

Он отметил, что ему интереснее смотреть российский чемпионат.

«Потому что там играют ребята, которые росли в тех же спортивных школах, что и я. А в Евролиге мне интереснее матч российских клубов, например ЦСКА с «Жальгирисом», когда-то игравшим в чемпионате СССР, чем поединок «Барселона» — «Реал», — добавил глава РФБ.

Ранее сообщалось, что Кириленко поделился воспоминаниями от игр с Брайантом и Джорданом в НБА.