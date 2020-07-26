Кириленко поделился воспоминаниями от игр с Брайантом и Джорданом в НБА

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился воспоминаниями о своих играх против легендарных Кобе Брайанта и Майкла Джордана в матчах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я знал, что самолюбие Брайанта нельзя задевать каким-нибудь трештокингом, чтобы не стимулировать его спортивную злость. У Коби был инстинкт убийцы, поэтому на площадке я старался его заговорить так, чтобы он не воспринимал игру в агрессивном ключе. На площадке я дарил ему комплименты: «О! Коби, хорошо забил, отличный проход!» Слушая мои восторженные отклики, он чуть-чуть забывал о том, что надо лишний раз взять в руки мяч и набрать ещё 3–4 очка. Мы хорошо общались с Коби», — приводит слова Кириленко «Вечерняя Москва».

Он также рассказал о своей первой игре против Джордана.

«Я опекал его. Первые три минуты матча я бегал в полном восхищении от того, что рядом со мной легенда, которую видел только по телевизору. Пока у меня от радости в зобу дыханье спёрло, Майкл набрал много очков. Вскоре я отошёл от восторгов, пару раз накрыл его броски… В той игре моя команда победила, а Джордан всё равно набрал 44 очка», — добавил глава РФБ.

В НБА Кириленко провёл 12 сезонов. Но был выбран клубом «Юта Джаз» на драфте 1999 года под общим 24-м номеров. Помимо «Юты», за которую он провёл 10 сезонов, российский форвард выступал за «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс». В общей сложности на его счету 797 матчей, в которых он в среднем набирал 11,8 очков, выполнял 5,5 подбора, 2,7 ассиста и 1,8 блок-шота.

Ранее сообщалось, что Кириленко выдвинет свою кандидатуру на выборы главы РФБ.