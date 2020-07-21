«Жизни всех людей имеют значение»: в FIA ответили на критику Хэмилтона по поводу недостаточной борьбы с «расизмом»

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт прокомментировал слова пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона о том, что руководству автоспорта необходимо ещё больше озаботиться проблемой «расизма». Он отметил, что каждый борется с дискриминацией по-разному, и подчеркнул, что «жизни всех людей имеют значение, а не только темнокожих, жёлтых или белых». Ранее шестикратный чемпион мира пожаловался на неудачную организацию акции протеста на Гран-при Венгрии.

Третий этап «Формулы-1» на венгерском «Хунгароринге» вновь начался с акции протеста против расизма, инициированной пилотом Mercedes Льюисом Хэмилтоном. Спустя несколько часов после своей победы на Гран-при Венгрии он выступил с новым заявлением по поводу значимости предстартовой церемонии протеста. Британец предположил, что некоторые люди до сих пор несерьёзно относятся к «расизму», так как не сталкивались с ним лично.

«Есть те, кто по той же причине говорит: «Меня это не касается». Я слышал комментарии в духе: «На мне это никак не сказывается, так зачем же мне что-то делать?» Но речь не обо мне и не о тебе. Идёт борьба. Мы сражаемся за людей, которые сталкиваются с дискриминацией. Мы сражаемся за изменения в организациях», — приводит слова британца Facefans.

Напомним, что на протяжении трёх этапов пилоты перед стартом воскресной гонки встают на одно колено, а также надевают футболки с антирасистскими лозунгами. Часть участников церемонии не встают на колено, среди них в том числе россиянин Даниил Квят.

При этом на Гран-при Венгрии акция продлилась недолго: как только пилоты встали на колено, заиграл местный гимн, и гонщики встали, чтобы не проявлять неуважение. При этом не все пилоты успели на церемонию.

Кроме того, шестикратный чемпион мира выступил с критикой пилота Haas Ромена Грожана, возглавляющего Ассоциацию пилотов Гран-при.

«Грожан не считает это чем-то важным. Он из тех, кто считает, что, сделав это раз, можно ничего больше не предпринимать. Я пытался обсудить с ним суть этой проблемы, объяснить ему, что она сама по себе никуда не денется и что нам необходимо продолжать борьбу за равенство. Кажется, в этот раз он так ничего и не упомянул на собрании пилотов, как и Феттель. Но я переписывался с Феттелем, и он, как и я, подчеркнул важность продолжения этой акции», — заявил Хэмилтон.

Немец подтвердил слова коллеги, что церемонию на «Хунгароринге» стоило организовать более тщательно. Он заверил, что в ближайшее время гонщики вновь обсудят эту проблему между собой.

На защиту француза встал глава Haas Гюнтер Штайнер. Он выразил уверенность, что гонщик по-прежнему поддерживает идею борьбы с расизмом, хотя и не считает необходимым продолжать проводить подобные акции.

«Возникает вопрос, сколько нам ещё проводить эту акцию? Вы демонстрируете свою поддержку, и мы тоже всецело его поддерживаем как товарищи по команде и просто по-человечески. Но каждый сам решает, что ему делать дальше и до какого времени продолжать. Думаю, все мы за идею, мы занимались ею, и, если кто-то решит прекратить своё участие, это не значит, что он не против расизма. Это тоже нужно понимать. Мы живём в свободном мире», — отметил Штайнер.

На критику со стороны Хэмилтона ответил и президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт. Он подчеркнул, что понимает позицию пилотов, которые отказываются вставать на колено в знак протеста против дискриминации.

«Льюис занимает активную позицию по вопросу расизма, потому что это очень значимая для него тема. Но все люди разные. Кто-то высказывается громко, а кто-то ненавязчиво. Наша общая цель — положить конец расизму. Я считаю, что жизнь имеет значение. Жизни всех людей имеют значение, а не только темнокожих, жёлтых или белых. Все жизни», — цитирует Тодта портал GranPX.

Новые неоднозначные заявления Хэмилтона, который на этой почве уже успел серьёзно повздорить с бывшим главой «Формулы-1» Берни Экклстоуном и обвинить в невежестве ветерана королевских гонок Марио Андретти за его высказывание, поделили автоспорт на два лагеря. Одни отмечают значимость предстартовых протестов, другие же призывают не смешивать спорт и политику.

Первый российский тест-пилот «Формулы-1» Сергей Злобин напомнил, что британец и сам не отличается примерным поведением.

«Этот цирк, если честно, надоел. То Хэмилтон показывает средний палец другим гонщикам, за что его надо было уже тогда сразу выгнать из серии. Сейчас по его прихоти болид Mercedes красят в чёрный цвет, а пилоты встают на одно колено. Это уже не «Формула-1», а какой-то политический митинг», — цитируют Злобина «Известия».

При этом партнёра по Mercedes поддержал и Валттери Боттас. Объясняя своё решение вставать на колено, он подчеркнул, что не любит политику, но солидарен с Хэмилтоном, который использует любую возможность, чтобы напомнить о проблеме.