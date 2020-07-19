Квят считает, что мог финишировать в очковой зоне на Гран-при Венгрии

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Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят поделился эмоциями от выступления на «Формуле-1» в Венгрии.
Квят считает, что мог финишировать в очковой зоне на Гран-при Венгрии
  • Reuters

«Я доволен темпом гонки сегодня. Я обогнал несколько машин уже на первом круге. Это был хороший задел, чтобы показать нужный результат. После пит-стопов я оказался за болидами, которые уже обгонял на первых кругах. Нужно пересмотреть гонку, чтобы лучше её понять. Мне кажется, что я мог сегодня финишировать в очках», — цитирует Квята официальный сайт команды. 

Россиянин завершил гонку на 12-й позиции.

Ранее Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по победам на одном и том же Гран-при.

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