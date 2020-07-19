Квят считает, что мог финишировать в очковой зоне на Гран-при Венгрии
- Reuters
«Я доволен темпом гонки сегодня. Я обогнал несколько машин уже на первом круге. Это был хороший задел, чтобы показать нужный результат. После пит-стопов я оказался за болидами, которые уже обгонял на первых кругах. Нужно пересмотреть гонку, чтобы лучше её понять. Мне кажется, что я мог сегодня финишировать в очках», — цитирует Квята официальный сайт команды.
Россиянин завершил гонку на 12-й позиции.
Ранее Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по победам на одном и том же Гран-при.