«Хоккей на льду перед одним из чудес света»: как сборная Египта рассчитывает получить признание IIHF

Команда Египта по хоккею планирует провести матч в пустыне рядом с пирамидами. Таким образом местная хоккейная организация намерена привлечь к себе внимание и получить международный статус IIHF для участия в чемпионатах мира и олимпийских играх. По мнению менеджера и одновременно помощника капитана Самеха Рамадана, в будущем национальная команда способна будет демонстрировать достойный уровень игры и быть конкурентоспособной.

Когда речь заходит о хоккее с шайбой, мало кто всерьёз воспринимает Египет. Однако в этой стране есть люди, которые делают всё возможное, чтобы изменить эту ситуацию. Местная хоккейная организация намерена войти в состав Международной федерации хоккея на льду (IIHF), чтобы получить возможность выступать на крупных международных соревнованиях, в том числе зимних Олимпийских играх.

Для этого Египту предстоит пройти долгий путь, однако у генерального менеджера и помощника капитана сборной Самеха Рамадана есть чёткий план. В ближайшее время он планирует провести матч своей команды на фоне главного символа страны — пирамид. По его мнению, это должно привлечь внимание IIHF и мировой хоккейной общественности.

«Только представьте себе, какое потрясающее это будет зрелище на фоне пирамид. Если нам удастся провести игру рядом с пирамидами, это будет знаковое событие — хоккей на льду в пустыне перед одним из древних чудес света», — приводит слова Рамадана The Hockey News.

При этом только матчем дело не ограничится. Для привлечения болельщиков функционер рассчитывает провести спортивный фестиваль. В процессе организации ему помогают международные благотворительные фонды, занимающиеся развитием хоккея по всему миру.

На данный момент основная проблема заключается в сооружении полноразмерного катка с настоящим льдом.

Однако для такого амбициозного проекта одного матча недостаточно. Рамадан намерен собрать конкурентоспособную команду, достойную выступать на высоком уровне.

Будучи обладателем египетского и американского гражданства, он использует свои связи для поиска игроков с египетскими корнями, а также тренеров, готовых работать со сборной. Сам менеджер уверен, что настоящая хоккейная звезда может родиться в любой стране.

Стоит отметить, что в этом деле он уже добился значительного прогресса. Если на клубном кубке Африки в 2016 году в заявке Египта значилось лишь девять хоккеистов, то сейчас желающим приходится проходить полноценный отбор и присылать свои видео-портфолио. В общей сложности в стране насчитывается 120 хоккеистов — как мужчин, так и женщин.

Интересно, что росту популярности коллектива поспособствовали и социальные сети. Четыре года назад на форуме Reddit активно обсуждались логотип Федерации хоккея Египта, на которой изображён фараон в старой вратарской маске, и игровые свитера. Многие любители хоккея оценили дизайн и признались, что хотели бы обзавестись экземпляром формы для своих коллекций.

Что касается формальной составляющей вопроса, то египетским хоккеистам необходимо получить разрешение местного Министерства спорта или олимпийского комитета. Встреча с официальными лицами была намечена на весну этого года, однако её пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

«Такое письмо даст возможность хоккейной федерации продолжать внедрять образовательную составляющую в Египте — по сути, доказать, что клуб может повысить интерес к этому виду спорта в стране. И только после этого мы сможем подать заявку на членство в IIHF», — пояснил Рамадан.

Официальный статус поможет решить и такие проблемы, как высокая стоимость экипировки, а также отсутствие катков подходящего размера.

Считается, что хоккей в Египте начал развиваться с 2002 года, когда местные спортсмены начали проводить первые матчи в одном из ледовых дворцов Каира. В 2016 году они приняли участие в чемпионате Африки, где заняли последнее место. А в сентябре 2017-го состоялась их первая победа на международном уровне. Со счётом 3:2 была обыграна команда Марокко.

Наконец, в феврале нынешнего года «фараоны» получили приглашение на клубный чемпионат среди команд арабских государств, проходивший в Кувейте. В матче за бронзовые медали они уступили Ливану со счётом 2:3 и заняли четвёртое место среди шести участников.

«Мы очень довольны нашим составом, это лучшая команда, которую нам когда-либо удавалось собрать. Она сочетает в себе универсальность и опыт, а хоккеисты страстно желают защитить честь своей страны на турнире», — приводил слова Рамадана Egypt Today.

Если Самеху удастся осуществить задуманное, Египет станет четвёртой страной Африки, входящей в состав международной федерации. Сборная ЮАР присоединилась к IIHF ещё в 1937 году и в настоящий момент выступает в третьем дивизионе, победителем которого она становилась в 2013 году. Марокко и Алжир получили официальный статус в 2009 и 2019 годах соответственно.