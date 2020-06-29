Источник: НХЛ планирует проводить по три матча в день

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует проводить по три матча в день после возобновления сезона.
Источник: НХЛ планирует проводить по три матча в день
  • Reuters

«Я регулярно слышал, что стоит готовиться к трём матчам в день. Именно такое количество игр мы будем смотреть ежедневно. Мне сообщили, что на данный момент последним возможным днём финала Кубка Стэнли запланировано 5 октября. В теории команды могут играть в 01:00, 04:00 и 07:00 (23:00, 02:00 и 05:00 мск). Мне сказали, что стоит ожидать три матча в день. У меня нет никаких оснований полагать, что это не так, однако я не могу сказать, сколько времени потребуется лиге между играми», — приводит The Score слова инсайдера Эллиотта Фридмана.

НХЛ, как и большая часть спортивных соревнований в мире, была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции. Сезон возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли, в котором будут участвовать 24 клуба.

Ранее стали известны результаты драфт-лотереи НХЛ 2020 года.

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