Определена очерёдность выбора игроков клубами на предстоящем драфте НХЛ

Стало известно распределение очерёдности выбора игроков клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на драфте 2020 года.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, первый выбор драфта получит одна из команд, выступающих в серии плей-ин после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Следующий этап определения клуба, обладающего первым пиком, пройдёт после раунда плей-ин и до первого раунда плей-офф. Каждая вылетевшая команда будет иметь равные шансы на это.

В дальнейшем очерёдность выбора на драфте выглядит следующим образом: «Лос-Анджелес Кингз», «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Оттава Сенаторз», «Анахайм Дакс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Баффало Сэйбрз».

Ранее сообщалось, что потолок зарплат в НХЛ могут заморозить на три сезона.