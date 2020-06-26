СМИ: Потолок зарплат в НХЛ могут заморозить на три сезона

Размер потолка зарплат в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) может оставаться неизменным в течение нескольких следующих сезонов.

Как сообщает Sportsnet, в рамках переговоров по поводу продления коллективного соглашения размер потолка зарплат может быть заморожен на три сезона на отметке $81,5 млн, а уже в сезоне-2022/23 он может быть повышен на $1 млн.

Отмечается, что среди вопросов, обсуждаемых лигой и профсоюзом игроков, также процент эскроу и отсрочка выплат части зарплат игроков.

Ранее сообщалось, что Ванкувер не будет принимать матчи возобновлённого сезона НХЛ.