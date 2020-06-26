Ванкувер не будет принимать матчи возобновлённого сезона НХЛ

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Канадский город Ванкувер (провинция Британская Колумбия) не будет принимать игры оставшейся части сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ванкувер не будет принимать матчи возобновлённого сезона НХЛ
  • Reuters

«Мы с самого начала ставили себе цель помочь НХЛ вернуть хоккей на ледовые площадки, если это будет в наших силах. Однако Ванкувер не примет заключительные матчи сезона. При этом мы все с нетерпением ждём возобновления хоккейных игр», — приводит пресс-служба «Ванкувер Кэнакс» слова главного операционного директора клуба Трента Кэрролла.

Регулярный чемпионат НХЛ, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, завершён досрочно. Планируется, что сезон будет доигран в двух городах со стадии плей-офф с участием 24 клубов. 

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй» возобновила тренировки после вспышки коронавируса в команде.

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