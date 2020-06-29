В Египте могут провести хоккейный матч на фоне пирамид

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Египет хочет вступить в Международную федерацию хоккея (IIHF).
В Египте могут провести хоккейный матч на фоне пирамид
  • РИА Новости

По словам Самеха Рамадана, занимающегося вопросом вступления египетской хоккейной федерации в IIHF, которые передаёт Hockey News, проведение хоккейного матча на фоне пирамид может привлечь внимание и способствовать получению членства в организации.

«Представьте себе хоккейное зрелище на фоне пирамид — как потрясающе это будет? Если мы сможем это осуществить, это будет знаковым событием. Я нахожусь в постоянном поиске хоккеистов с египетскими корнями. У нас есть список игроков, мы постоянно просматриваем видео. Всё, что мне нужно, — письмо с приглашением нашей федерации вступить в IIHF», — рассказал Рамадан.

Египет может стать четвёртой страной — членом IIHF из Африки после Алжира, Марокко и ЮАР.

Ранее сообщалось, что IIHF утвердила новые сроки проведения ЧМ-2021 по хоккею.

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