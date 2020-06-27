Овечкин приступил к тренировкам на льду

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приступил к занятиям на льду в рамках подготовки к возобновлению сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Reuters

Хоккеистам в настоящее время разрешено тренироваться только малыми группами. Перед началом занятий каждого игрока проверяют врачи. He back. @ovi8#ALLCAPS | @devourfoodspic.twitter.com/ba3Ow3jDz1 — Washington Capitals (@Capitals) June 27, 2020 Сезон НХЛ был прерван 13 марта из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат лиги не будет доигран, 24 команды начнут раунд плей-офф. Ранее была определена очерёдность выбора игроков клубами на предстоящем драфте НХЛ.