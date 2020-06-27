Овечкин приступил к тренировкам на льду

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приступил к занятиям на льду в рамках подготовки к возобновлению сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин приступил к тренировкам на льду
  • Reuters

Хоккеистам в настоящее время разрешено тренироваться только малыми группами. Перед началом занятий каждого игрока проверяют врачи.

Сезон НХЛ был прерван 13 марта из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат лиги не будет доигран, 24 команды начнут раунд плей-офф.

Ранее была определена очерёдность выбора игроков клубами на предстоящем драфте НХЛ.

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