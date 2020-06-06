Дебютный альбом Губерниева, прыжок с парашютом Казакевич и Дзюба с клюшкой: как спортсмены проводят карантин

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба провёл хоккейную тренировку, а болельщики оценили физическую форму игрока «Ювентуса» Гонсало Игуаина. Комментатор Дмитрий Губерниев выпустил дебютный альбом, биатлонистка Ирина Казакевич прыгнула с парашютом, а полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа показал свой портрет в стиле мульсериала «Симпсоны». Чем занимаются спортсмены в самоизоляции — в материале RT.

Находчивость ямайцев и насмешки над Игуаином

С наступлением лета проблем у представителей зимних видов спорта, оказавшихся на самоизоляции, лишь прибавилось. У многих из них и вовсе не осталось возможностей для полноценных тренировок. Выход из положения нашла знаменитая сборная Ямайки по бобслею, которой не привыкать подстраиваться под неподходящие условия.

Обычно Шонуэйн Стивенс и Нимрой Турготт занимаются в тренировочных залах, однако они всё ещё закрыты в связи с пандемией коронавируса. Спортсмены решили отрабатывать один из важнейших элементов соревнований — разгон боба — прямо на улицах английского Питерборо, где они проживают в настоящий момент. При этом снарядом им послужил автомобиль MINI.

«Мы ловим на себе удивлённые взгляды. К нам подбегали люди, думая, что машина сломана, и пытались помочь нам её завести с толкача. Когда мы им говорили, что мы сборная Ямайки по бобслею, желание помочь сменялось восторгом», — приводит слова Стивенса Reuters.

В России жизнь возвращается в прежнее русло, и совсем скоро возобновятся матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). К первому за длительное время выходу на поле усердно готовятся все игроки, однако нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе простых тренировок недостаточно. Он взял в руки хоккейную клюшку и попрактиковался в забрасывании шайб.

«Все ждём НХЛ», — подписал видео тренировки Дзюба.

На ролик отреагировало не только большое количество его поклонников, но и другие спортсмены. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин предложил обменять Дзюбу на одноклубника Сидни Кросби, на что футболист ответил согласием. А старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков пошутил над физической формой бывшего одноклубника.

«Эти знаменитые 17% жира», — пошутил Кержаков.

В ответ Дзюба парировал, что по этому показателю экс-нападающий и сам даст фору остальным.

Внешний вид форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина после самоизоляции также стал поводом для насмешек. Издание ESPN опубликовало фотографии с одной из тренировок туринцев и попросило оценить форму аргентинца. Болельщики заметили, что игрок явно набрал вес. В связи с этим его окрестили иллюстрацией карантина и даже сравнили с бразильским нападающим Даниэлом Карвальо, которому также нередко доставалось за лишние килограммы.

Благодарность Евсеева и рекорд Риккардо

Чувства юмора не занимать и наставнику «Уфы» Вадиму Евсееву. На протяжении всего перерыва в чемпионате России он активно рассказывал в соцсетях о своей жизни и делился воспоминаниями. После возобновления тренировок он продолжил традицию и теперь в шуточной манере показывает, как проходят сборы. На днях специалист сообщил о возвращении команды в Уфу.

«Завтра заканчиваем сбор в Аше и возвращаемся в Уфу. Здесь осталось провести всего одну тренировку, но уже ясно, кто стал лучшими игроками по итогам сбора. Лично поблагодарил обоих за работу», — написал Евсеев.

Возобновление футбольных сезонов вовсе не означает отказ от мер безопасности. Даже во время общекомандных тренировок игроки носят маски и соблюдают дистанцию. Кроме того, они должны регулярно проходить тестирования на коронавирус. О том, как проходит данная процедура в «Манчестер Сити», рассказал защитник Александр Зинченко в беседе с нападающим киевского «Динамо» Артёмом Милевским. Он вспомнил, как в 2012 году тот пришёл в халате на презентацию нового главного тренера команды, которым должен был стать Олег Блохин.

«До сих пор сдаём тесты на коронавирус. Два раза в неделю. С утреца приезжаем на базу, из машины даже не выходим — окошечко приоткрыли. Женщина в скафандре быстренько ватной палочкой слюну взяла, в нос сунула, прокрутила — и всё, ты домой поехал. Я в тапочках езжу. Как ты встречал главного тренера в халате, так и я плюс-минус», — пошутил Зинченко.

В отличие от РПЛ, сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был завершён досрочно. Однако это не повод перестать поддерживать свою форму даже в условиях самоизоляции. Интересную тренировку придумал защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин. Он вышел в сквер на роликовых коньках и бегал наперегонки со своей собакой. Пока упрекать хоккеиста в отсутствии формы не стоит: питомец так не сумел догнать хозяина.

Несмотря на возобновление соревнований и тренировок, некоторые спортсмены продолжают участвовать в челленджах, полюбившихся многим во время самоизоляции. К одному из них присоединился пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо. Принявшему вызов необходимо произнести своё имя, а затем как можно дольше тянуть последнюю гласную. Результат австралийца составил 48 секунд.

Другие же атлеты проводят досуг более продуктивно. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук похвастался приготовленными блинами, а форвард ПСЖ Эдисон Кавани примерил на себя роль крестьянина. Вместе со своей дочерью он пообщался с обитателями фермы, а затем показал, как косит траву в поле.

А футболист «Краснодара» Ари рассказал об одном из дней своей собаки. Сначала она «побывала» на спа-процедурах, причём маникюр ей делал сам бразилец. Затем получила шашлык за выполненную команду «сидеть», а на десерт ей досталось мороженое из рук хозяина.

Другие спортсмены не сидят дома и решаются на весьма экстремальные поступки. Так, биатлонистка Ирина Казакевич совершила прыжок с парашютом.

«Просто оставлю это здесь. Парный прыжок с лучшим инструктором!» — написала Казакевич в Instagram, прикрепив видео своего полёта.

Дебютный альбом Губерниева

С пользой свободное время потратил и известный комментатор Дмитрий Губерниев, по совместительству играющий в группе Guber Band. Он порадовал поклонников радостной новостью: вышел его дебютный альбом, получивший название «Дмитрий Губерниев: у микрофона». Помимо прочего, в него вошла композиция «Ветер биатлона», ставшая неофициальным гимном этого спорта.

«Ребята, мы это сделали! Мой полноценный музыкальный альбом на всех цифровых площадках! Огромное спасибо друзьям музыкантам! Диск в виде диска тоже есть!» — написал Губерниев.

Кержакову пока далеко до выхода собственного альбома, поэтому он вместе с семьёй продолжает пародировать обложки других групп. На этот раз экс-футболист показал, как в его исполнении выглядел бы Solid Gold Hits американцев Beastie Boys. Он вновь выбрал актуальную тему и вместо магнитолы, присутствующей на оригиналом снимке, сфотографировался с «бочкой нефти».

«Как считаете: пора уже продавать или стоит ещё немного «придержать»?» — поинтересовался Кержаков у подписчиков.

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа также решил примерить на себя необычный образ. Для этого он выбрал мульфильм «Симпсоны». Футболист опубликовал свой портрет, выполненный в стилистике этого знаменитого сериала.

Двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина известна тем, что через свои социальные сети просвещает подписчиков на тему синхронного плавания. На этот раз она решила показать ту его сторону, которая буквально скрыта от глаз болельщиков. Спортсменка опубликовала серию подводных фотографий, сделанных во время выступления команды, и рассказала о различных видах поддержек.

«Бывают курьёзы на тренировках, когда ныряешь, одну твою ногу держат трое, а вторую только один человек. Естественно, начинается крен, но даже в такой ситуации не всегда всё заканчивается провалом. Благодаря хорошему чувству баланса платформы и мастерству акробатки, завала можно избежать. И то, что было под водой, останется под водой», — объяснила Шишкина.

Наверняка болельщики не раз замечали, как некоторые спортсмены во время перерыва в соревнованиях накрываются полотенцем, находясь при этом на стадионе. К такому способу отгородиться от внешнего мира прибегала и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Она призналась, что это позволяло ей сохранить концентрацию перед следующим прыжком.

«Аккредитованные фотографы и операторы имеют право находиться непосредственно на арене и подходить очень близко к спортсменам. Конечно, это всё очень отвлекает и иногда сбивает... Так что умение концентрироваться и собираться в ответственный момент, понимая, что миллионы глаз смотрят на тебя с трибун и через объективы камер, — это большое искусство и тренируемый опыт!» — рассказала Исинбаева.