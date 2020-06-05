Чернышенко рассчитывает на возобновление проведения в России международных соревнований начиная с осени

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко высказался о сроках возобновления проведения соревнований в стране после пандемии коронавируса.

«Сегодня ситуация позволяет постепенно выходить из режима жёстких ограничений, это ответственность субъектов, которые в соответствии с нормами Роспотребнадзора самостоятельно принимают решение о снятии ограничений. Надеюсь, в ближайшие дни, недели, мы сможем возобновить мероприятия в субъектах. Я хочу, чтобы после того, как за летний сезон мы отработаем подходы в организации безопасного проведения соревнований, мы могли с уверенностью предлагать проводить и международные соревнования в стране начиная с осени», — заявил Чернышенко в ходе итогового заседания коллегии Министерства спорта России.

Он также отметил, что поручил и субъектам РФ, и Роспотребнадзору оказать содействие в организации и подготовке условий для тренировок спортсменов, в первую очередь сборных команд страны.

RT ведёт прямую трансляцию заседания.

Ранее Олег Матыцин рассказал, что работу по развитию спорта до 2024 года пришлось скорректировать из-за пандемии.