Чернышенко рассчитывает на возобновление проведения в России международных соревнований начиная с осени
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- РИА Новости
«Сегодня ситуация позволяет постепенно выходить из режима жёстких ограничений, это ответственность субъектов, которые в соответствии с нормами Роспотребнадзора самостоятельно принимают решение о снятии ограничений. Надеюсь, в ближайшие дни, недели, мы сможем возобновить мероприятия в субъектах. Я хочу, чтобы после того, как за летний сезон мы отработаем подходы в организации безопасного проведения соревнований, мы могли с уверенностью предлагать проводить и международные соревнования в стране начиная с осени», — заявил Чернышенко в ходе итогового заседания коллегии Министерства спорта России.
Он также отметил, что поручил и субъектам РФ, и Роспотребнадзору оказать содействие в организации и подготовке условий для тренировок спортсменов, в первую очередь сборных команд страны.
RT ведёт прямую трансляцию заседания.
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