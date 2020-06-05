Матыцин заявил, что работу по развитию спорта до 2024 года пришлось скорректировать

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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что работу по развитию спорта до 2024 года пришлось скорректировать из-за пандемии коронавируса.
Матыцин заявил, что работу по развитию спорта до 2024 года пришлось скорректировать
  • РИА Новости

«Работу по развитию спорта до 2024 года пришлось скорректировать из-за коронавируса. Сейчас наша задача — восстановить отрасль. Мы надеемся, что сможем реализовать планы с учётом всех уроков, которые были вынесены», — заявил Матыцин в ходе итогового заседания коллегии Министерства спорта России.

RT ведёт прямую трансляцию заседания.

Ранее сообщалось, что Матыцин призвал возродить регулярные тренерские конференции

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