Матыцин заявил, что работу по развитию спорта до 2024 года пришлось скорректировать

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что работу по развитию спорта до 2024 года пришлось скорректировать из-за пандемии коронавируса.

«Работу по развитию спорта до 2024 года пришлось скорректировать из-за коронавируса. Сейчас наша задача — восстановить отрасль. Мы надеемся, что сможем реализовать планы с учётом всех уроков, которые были вынесены», — заявил Матыцин в ходе итогового заседания коллегии Министерства спорта России.

RT ведёт прямую трансляцию заседания.

Ранее сообщалось, что Матыцин призвал возродить регулярные тренерские конференции