Клубника Шараповой, «дрова» Аршавина и 5G Кержакова: что делают спортсмены в самоизоляции

Старший тренер юношеской сборной России по футболу Александр Кержаков показал, как готовится к переходу на 5G, а экс-нападающий Андрей Аршавин сравнил своих одноклубников с дровами. Вратарь «Амура» Евгений Аликин сыграл в баскетбол в хоккейной форме, в то время как форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил о своей помолвке. В ATP показали, как бы выглядел Густаво Куэртен с причёской Андре Агасси, а Мария Шарапова похвасталась урожаем клубники. О том, чем занимаются спортсмены в самоизоляции, — в материале RT.

Приглашение Касаткиной и ирония Аршавина

Во время самоизоляции спортсменам приходится придумывать способы, чтобы разнообразить тренировки. Некоторые из них даже обращаются к несвойственным для себя дисциплинам. Так, теннисистка Мария Кириленко вышла на футбольное поле и почеканила футбольным мячом, чем порадовала не только своих болельщиков, но и представителей других видов спорта. По её словам, рекорд составил 62 раза.

А вратарь «Амура» Евгений Аликин сыграл в баскетбол, переодевшись в хоккейную форму и надев на ноги роликовые коньки. Он продемонстрировал профессиональное ведение мяча и даже выполнил точный бросок в корзину.

«Успешная интеграция хоккея в повседневную жизнь Евгения Аликина», — пошутили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В скором времени может состояться весьма необычный теннисный матч, в рамках которого сойдутся Дарья Касаткина и Елизавета Туктамышева. Такую идею предложила двукратная победительница турниров WTA во время прямого эфира в Instagram. Фигуристка, известная тем, что не боится экспериментов, незамедлительно согласилась.

От Туктамышевой поступило ответное приглашение сходить вместе на каток, но Касаткина призналась, что не вставала на коньки с самого детства.

«На каток меня отвёл папа, а он у меня бывший хоккеист. Вручил хоккейные коньки, шлем, налокотники, наколенники, на кисти ещё что-то. Я вышла на этот лёд, как пингвин, и сразу упала плашмя. Начинаю кататься, держась за бортик. Смотрю — все рядом на обычных фигурных коньках спокойно едут. А в хоккейных ведь нужно прямо разгоняться! Думаю: «Папа, что ты сделал? Я же хотела просто покататься», — вспомнила теннисистка.

Одно из самых распространённых оскорблений в футболе — сравнение с деревом. Болельщики «удостаивают» им тех, кто, по их мнению, слишком неумело передвигается по полю. Однако пошутить над коллегами не прочь и сами игроки.

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин сфотографировался с кучей дров, а на снимке отметил своих бывших одноклубников Александра Соколенко, Павла Поргребняка, Анатолия Тимощука, Александра Кержакова, Владимира Быстрова, Владистлава Радимова и Вячеслава Малафеева.

«Разбираем состав!», — пошутил Аршавин.

Не занимать чувство юмора самому Кержакову. Он подшутил над приверженцами теории о том, что вышки телефонной связи 5G могут навредить здоровью. По одной из популярных, но не подтверждённых наукой версий, от «вредных» излучений можно защититься, надев на голову шапочку из фольги, что и сделал старший тренер юношеской сборной России по футболу.

«А как вы готовитесь к переходу на 5G?», — поинтересовался Кержаков.

Помолвка Панарина и хозяйственность Исинбаевой

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стала помолвка нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и дочери экс-наставника сборной России Алисы Знарок. Несколько дней назад назад девушка опубликовала фотографию кольца, красовавшегося на её безымянном пальце. Некоторые предположили, что пара решила узаконить отношения. Вскоре эти слухи подтвердились, однако оказалось, что хоккеист сделал предложение возлюбленной год назад. Свадьба должна была состояться нынешним летом, но из-за пандемии коронавируса её пришлось отложить.

Панарин признался, что помолвка стала одним из самых эмоциональных событий в его жизни.

«Мы гуляли по любимому Питеру. В районе Дворцовой площади есть место, где постоянно собираются уличные музыканты. Для нас уже стало традицией туда приходить: они прекрасно играют, всегда слушаем с большим удовольствием. Мне показалось, что будет романтично, если всё устрою в такой обстановке. Подготовился, дождался соответствующей мелодии и сделал предложение», — цитирует форварда РИА Новости.

В свою очередь, двукратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева рассказала, как отец учил её быть «настоящей кавказской девушкой».

«Сегодня папа сказал: «Доча, хочешь в баньку, иди почисть печку». Я её почистила. Подумала: «Всё». А папа мне: «Теперь делай самсу, вот так», — и показывает. Я, конечно же, всё сделала, ведь папе перечить нельзя! И в итоге папа сказал: «Теперь ты настоящая кавказская девушка». Папина похвала — самое дорогое богатство!», — отметила Исинбаева.

В любви к кулинарии признался главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев. Команда уже приступила к подготовке к возобновлению сезона, и наставник решил побаловать подопечных пиццей. Он признался, что не мог не помочь клубным поварам.

«Надо только игрокам не забыть сказать: с теми, кому не понравится, завтра ещё индивидуально после тренировки поработаем», — предупредил Евсеев.

На самоизоляции многие спортсмены занялись садоводством и весьма в этом преуспели. Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова похвасталась первым урожаем клубники.

«Чтобы вы знали, бабушка будет больше гордиться этим моим достижением, чем любым титулом, который я когда-либо завоёвывала. Она всегда собирала ягоды в саду, смешивала их, делала тесто, и через пару часов получались вкуснейшие вареники», — рассказала Шарапова.

А пилот «Формулы-1» Даниил Квят посвящает свободное время другому хобби. Он уже не раз признался, что хочет научиться играть на гитаре, поэтому в отсутствие гонок совершенствует свой музыкальный навык. Стоит отметить, что у него это получается. Россиянин, в частности, исполнил песни Master Of Puppets группы Metallica и Crazy Train Оззи Осборна.

Загадка «Сельты» и благодарность врачам «Ростова»

Многие команды стараются развлечь своих поклонников при помощи социальных сетей. Так, пресс-служба в испанской «Сельты» разместила фотографию, на котором были совмещены черты двух футболистов. Болельщикам предлагалось угадать, кто именно зашифрован. Многие из них без особых трудностей узнали российского нападающего Фёдора Смолова и защитника Джейсона Мурильо.

Схожим творчеством занялись и в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Там представили, как бы выглядели известные игроки, если бы поменялись причёсками друг с другом. Новак Джокович получил шикарную шевелюру Доминика Тима, Хуан-Мартин Дель Потро «отрастил» дреды Дастина Брауна, а Энди Маррей примерил волосы своего брата Джейми. Меньше всего повезло Густаво Куэртену, которому досталась причёска Андре Агасси.

Тем временем, спортсмены и команды продолжают благодарить медиков, спасающим жизни людей во время пандемии коронавируса. «Ростов» принял участие в акции Российского футбольного союза (РФС) и разместил на электронном фасаде своего стадиона имена 160 врачей.