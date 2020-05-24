Футболист «Краснодара» рассказал, как его оштрафовали после драки с Дзюбой

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов рассказал, как во времена его выступлений за «Локомотив» тренер Юрий Сёмин оштрафовал его за драку с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой, который тогда играл за «Томь».

«После драки в Томске Сёмин меня оштрафовал. Кажется, я остался без премиальных. На тот момент это были большие для меня деньги. Мы потом даже с Артёмом вспоминали эту историю. Глупо вышло. Просто молодость, горячая кровь», — цитирует Камболова «Чемпионат».

Инцидент произошёл в 2009 году. Игроки устроили драку в середине второго тайма, из-за чего оба были удалены.

Ранее телеведущая Мария Орзул рассказала о травле после скандальной истории с Дзюбой.