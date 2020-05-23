Панарин сделал предложение дочери экс-тренера сборной России по хоккею Знарка

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал предложение своей девушке Алисе Знарок, которая является дочерью главного тренера московского «Спартака» Олега Знарка.

Дочь специалиста опубликовала в своём Instagram совместное фото с хоккеистом, на котором она показывает обручальное кольцо на пальце.

Олег Знарок являлся главным тренером сборной России с 2014 по 2018 год.

Панарин перешёл в «Рейнджерс» в 2019 году, подписав контракт с клубом на семь лет. В нынешнем сезоне НХЛ он забросил 32 шайбы и сделал 63 результативные передачи. Таким образом, он набрал 95 очков в 69 матчах.

Ранее сообщалось, что Панарин назван лучшим российским хоккеистом в истории «Рейнджерс».