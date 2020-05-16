Панарин назван лучшим российским хоккеистом в истории «Рейнджерс»

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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан лучшим российским игроком в истории клуба по версии Национальной хоккейной лиги.
Панарин назван лучшим российским хоккеистом в истории «Рейнджерс»
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте НХЛ.

«Дайте ему ещё года три — и российский бомбардирский рекорд «Рейнджерс» Алексея Ковалёва (330 очков в 492 матчах) будет переписан на Панарина», — говорится в сообщении.

Панарин перешёл в «Рейнджерс» в 2019 году, подписав контракт с клубом на семь лет. В нынешнем сезоне НХЛ он забросил 32 шайбы и сделал 63 результативные передачи. Таким образом, он набрал 95 очков в 69 матчах.

Ранее сообщалось, что Вадим Шипачёв признан лучшим хоккеистом сезона по версии игроков КХЛ.

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