Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.

«В тот день мы гуляли по любимому Санкт-Петербургу. Возле Дворцовой площади есть место, где постоянно собираются уличные музыканты. Мне показалось, что будет романтично, если я всё устрою в такой обстановке. Подготовился, дождался соответствующей мелодии и сделал предложение. По-простому, без колена, речей. Алиса сразу заплакала, а я как мог сдерживался, чтобы не зареветь. Хотя сейчас она говорит, что по моим щекам тоже текли слёзы. Один из самых эмоциональных моментов в жизни, это однозначно», — приводит слова Панарина РИА Новости.

Панарин сделал предложение Знарок ещё 8 мая 2019 года. Пара долгое время держала этот факт в тайне.

Ранее сообщалось, что Панарин сделал предложение дочери экс-тренера сборной России по хоккею Знарка.