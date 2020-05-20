Риторический вопрос Овечкина, марш Земскова на скрипке и «рождение» Тактайсона: чем спортсмены заняты на самоизоляции

Хоккеист Александр Овечкин рассказал, о чём бы спросил своего лабрадора, если бы тот умел разговаривать, а пляжный футболист Фёдор Земсков продемонстрировал виртуозную игру на скрипке. Пожилая болельщица «Челси» попыталась сосватать полузащитнику Мэйсону Маунту свою внучку, а экс-боец ММА Олег Тактаров совместил своё фото с фотографией боксёра Майка Тайсона. Синхронистки национальной сборной организовали виртуальную игру в «горячую картошку» прищепками для носа, а теннисистка Эжени Бушар выручила $85 тыс. на благотворительность, выставив на аукцион возможность провести время в её компании. Чем занимаются спортсмены на самоизоляции — в материале RT.

Причёска Смолова и самоирония «Чертаново»

Через месяц в России возобновится футбольный чемпионат, и команды постепенно приступают к подготовке. Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов признался, что с нетерпением ждёт возвращения на поле, однако ему придётся на время оставить супругу Анастасию и двух дочерей.

«Наконец-то разрешили тренироваться, и я еду в Казань. С одной стороны, очень этого ждал, а с другой — тяжело после трёх месяцев с семьёй уезжать. Любимая жена и мои доченьки, я вас очень люблю и уже скучаю. Как только наладится обстановка, заберу вас к себе», — написал Тарасов в Instagram.

В ответ супруга Анастасия оставила трогательное сообщение, в котором пообещала ждать звонка мужа.

«Вот и наступил этот долгожданный и волнительный для нас день. Эти три месяца дома были волшебными и потрясающими, это точно! Вот пишу текст и плачу, потому что очень сильно тебя люблю и уже скучаю. И наши малышки тебя очень любят! Постараюсь донести Милашке, отвечая на её вопрос: «Папа де?», — что ты на работе и, как освоишься — нас заберёшь», — обратилась она к Тарасову.

Футбольная национальная лига, в отличие от РПЛ, доигрывать сезон не будет. Сразу несколько команд, в том числе «Чертаново», лишились права побороться за повышение в классе, хотя имели на это полное право согласно регламенту. Москвичи отнеслись к этому с юмором — пресс-служба опубликовала скетч «Колодец желаний» из известного британского юмористического сериала «Шоу Бенни Хилла». Главный герой фрагмента хотел поменять супругу на более молодую, однако чуть не пожалел о своём желании. Согласно подписям на видео, молодая девушка олицетворяет РПЛ, а постарше — ФНЛ, под главным же героем подразумевается сам московский клуб.

В конце мая — в июне, по данным СМИ, могут возобновиться также игры испанской Ла Лиги, в одной из команд которой выступает нападающий Фёдор Смолов. Не так давно он прибыл в расположение «Сельты» из России и уже принял участие в первых тренировках, подтверждением чему стали несколько фотографий. Внимание многих привлекли его непривычно длинные волосы. Над карантинной причёской форварда пошутили и в национальной команде: «Сейчас каждый из нас — немного Смолов. Причёска в стиле самоизоляции».

Сейчас каждый из нас – немного Смолов. Прическа в стиле самоизоляции ✂️

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📸 «Сельта»#НашиПарниpic.twitter.com/KHTQaWLlcl — Сборная России (@TeamRussia) May 18, 2020

Напомним, в большинстве стран работа салонов красоты и парикмахерских была приостановлена из-за пандемии. Выход из затруднительного положения нашёл белорусский боец UFC Андрей Орловский. Он решил прибегнуть к услугам собственного сына Андрея. Мальчик хорошо справился со своей задачей, и от окладистой бороды тяжеловеса практически ничего не осталось.

Мечты Касаткиной и воображение Тактарова

Возобновление теннисного сезона вновь отложено на неопределённый срок, поэтому спортсмены продолжают тренироваться дома и лишь мечтают о том, чтобы провести настоящий матч. Судьба последнего в сезоне турнира Большого шлема, Открытого чемпионата США, пока до конца не ясна. Однако россиянка Дарья Касаткина решила представить, что уже находится в Нью-Йорке и готовится выйти на корт «Флашинг Медоуз».

«На пути на US Open в 2020 году», — подписала видео Касаткина.

А бывший боец ММА Олег Тактаров обратился к другому виду цифрового искусства — редактированию фотографий. Он совместил свой портрет со снимком легендарного боксёра Майка Тайсона и подписал: «Олег Тактайсон». Некоторое время назад 53-летний американец объявил о возвращении на ринг, а россиянин выразил готовность провести с ним бой.

«Найдите три несоответствия. Майк! Вот как бы ты выглядел, будь ты русским или татарином. Особенно если бы был чемпионом UFC. P.S. Загар такой бывает», — заверил Тактаров.

Бронзовый призёр чемпионата мира по пляжному футболу Фёдор Земсков, в свою очередь, продемонстрировал свои музыкальные таланты. Оказалось, что он виртуозно владеет смычком и скрипкой. Спортсмен сыграл одну из самых узнаваемых композиций «Футбольный марш» Матвея Блантера.

А сборная России по синхронному плаванию присоединилась к популярному флешмобу, участники которого виртуально передают друг другу через кадр какой-либо предмет, как при игре в «горячую картошку». Чаще всего подобные видео снимают представители одной профессии, что придаёт замыслу целостность.

В качестве «эстафетной палочки» синхронистки использовали то, без чего невозможно представить их вид спорта, — зажим для носа. Каждая надевала его на свой манер, а затем «отдавала» коллеге.

Ужин с Бушар и вопросы собакам

В пресс-службе Национальной хоккейной лиги организации попросили игроков рассказать, что бы они спросили у своих собак, если бы те умели разговаривать.

Некоторые хоккеисты хотели бы узнать, что псы делают в их отсутствие, о чём думают, что их на самом деле интересует и, разумеется, почему они грызут мебель и портят вещи. Так, вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поинтересовался, зачем его собака написала в ботинок. А вот нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин задал более философский вопрос.

«Ты нас любишь? Конечно, любит, но я бы хотел это услышать», — решил спросить Овечкин у своего ламбадора Блэка.

Тем временем финалистка «Уимблдона» 2014 года Эжени Бушар устроила благотворительный аукцион. Бушар, считающаяся одной из самых красивых теннисисток, выставила на торги возможность посмотреть матч из её ложи на одном из турниров, а также поужинать вместе с ней. Лот был приобретён за $85 тыс., к большой радости канадки.

YOU GUYS!!!! 85k?!?! you guys are AMAZING!!! this is going to help people in need so so so much. proud of you all, thank you for being a part of this with me. best fans ♥️ @allinchallenge@My15SOFpic.twitter.com/thp2218cf4 — Genie Bouchard (@geniebouchard) May 16, 2020

Благотворительную кампанию провели и футболисты «Челси». Они звонят пожилым болельщикам, общаются с ними, тем самым поддерживая в непростое время. На этот раз очередь дошла до полузащитника Мэйсона Маунта, однако диалог с женщиной по имени Морин пошёл явно не по тому сценарию, который он ожидал.

Сначала игрок и пенсионерка обменялись дежурными фразами, поговорили о здоровье и сериалах. Затем она перешла к главному и поинтересовалась, не ищет ли Маунт девушку. Оказалось, что его персональной поклонницей является внучка Морин — Челси, названная так в честь лондонской команды, и женщина решила свести двух молодых людей.

Полузащитник в шутку предположил, что разговор подстроен, а затем ему пришлось признаться, что у него уже есть возлюбленная.