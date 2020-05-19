СМИ: РФС обратился к губернаторам регионов с просьбой разрешить клубам РПЛ начать тренировки

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков направил письма губернаторам регионов, в которых выступают клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), с просьбой разрешить командам возобновить тренировки.
СМИ: РФС обратился к губернаторам регионов с просьбой разрешить клубам РПЛ начать тренировки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что президент РФС попросил установить, что после подтверждения двух подряд отрицательных результатов тестирования на коронавирус футболисты, персонал, судьи и иные лица, которые будут задействованы для участия в организации и проведении матчей, должны освобождаться от необходимости продолжения соблюдения режима самоизоляции. 

В РФС заверяют, что тестирование лиц, принимающих участие в организации матчей, будет обеспечено согласно протоколу возобновления турнира. 

Прерванный из-за коронавируса сезон чемпионата России намерены возобновить 21 июня.

Ранее комментатор Нобель Арустамян заявил, что за невыполнение медицинского регламента РФС может ввести штрафы.

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