СМИ: РФС обратился к губернаторам регионов с просьбой разрешить клубам РПЛ начать тренировки
- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что президент РФС попросил установить, что после подтверждения двух подряд отрицательных результатов тестирования на коронавирус футболисты, персонал, судьи и иные лица, которые будут задействованы для участия в организации и проведении матчей, должны освобождаться от необходимости продолжения соблюдения режима самоизоляции.
В РФС заверяют, что тестирование лиц, принимающих участие в организации матчей, будет обеспечено согласно протоколу возобновления турнира.
Прерванный из-за коронавируса сезон чемпионата России намерены возобновить 21 июня.
Ранее комментатор Нобель Арустамян заявил, что за невыполнение медицинского регламента РФС может ввести штрафы.