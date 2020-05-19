Арустамян: за невыполнение медицинского регламента РФС может ввести штрафы

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Известный инсайдер и комментатор Нобель Арустамян рассказал, что Российский футбольный союз (РФС) может ввести крупные штрафы за нарушение медицинского регламента в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Арустамян: за невыполнение медицинского регламента РФС может ввести штрафы
  • РИА Новости

Как написал Арустамян в своём Telegram-канале, за невыполнение медицинского регламента РФС собирается вводить штрафы от 1 млн рублей для максимально ответственного подхода со стороны клубов.

Кроме того, рассматривается вариант создания новой комиссии в РПЛ, которая будет заниматься вопросом коронавируса.

«РФС по-прежнему ждёт возобновления чемпионата в намеченные сроки. Все уверены: тесты скорее помогут нормализовать ситуацию, а не помешают чему-то. По всем прогнозам последствия пандемии затянутся на полгода-год — так долго ждать не готова ни одна лига или федерация», — говорится в сообщении.

Прерванный из-за коронавируса сезон чемпионата России намерены возобновить 21 июня.

Ранее бывший футболист сборной России Алексей Смертин поделился мнением о возобновлении сезона РПЛ.

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