Смертин о возобновлении сезона РПЛ: в клубах игроки будут в наибольшей безопасности

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Бывший футболист сборной России Алексей Смертин поделился мнением о возобновлении прерванного из-за коронавируса сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня.
Смертин о возобновлении сезона РПЛ: в клубах игроки будут в наибольшей безопасности
  • РИА Новости

«Думаю, что не только зрители, но и все действующие игроки успели соскучиться по футболу. Для психологического состояния футболистов возобновление чемпионата — это большой плюс. Футболисты попали в необычную ситуацию, такой длительной паузы, пожалуй, я не припомню. Тем важнее для ребят скорее вернуться к тренировкам и матчам, набрать форму, продолжить заниматься любимым делом», — сказал Смертин в интервью RT.

Он также отметил важность регулярного тестирования футболистов и считает важным тот факт, что они будут постоянно находиться под постоянным присмотром врачей, а при минимальном подозрении на заболевание игрок будет изолирован. 

«В команде в присутствии врачей игроки будут находиться в большей безопасности, чем где-то ещё. На поле, как и за его пределами, им придётся следовать новым правилам, чтобы исключить риски заражения. При их соблюдении шансы заразиться резко снизятся. Здесь, на мой взгляд, должны правильно сработать клубы и максимально ответственно подойти ко всем медицинским нормам», — добавил Смертин.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал запоздалым решение о возобновлении РПЛ.

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