Червиченко назвал запоздалым решение о возобновлении РПЛ

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал намерение возобновить прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня.
Червиченко назвал запоздалым решение о возобновлении РПЛ
  • РИА Новости

«Решение запоздалое, как и всё в нашем футболе. Но доиграть чемпионат надо обязательно. Я не понимаю, что мешало начать этот процесс на месяц раньше, как это сделали немцы, которые уже возобновили свой чемпионат. Отсылки к тому, что наша страна ещё не прошла плато по заболеванию, не очень проходят», — приводит слова Червиченко РИА Новости.

Он отметил, что вряд ли ситуация с коронавирусной инфекцией улучшится в июне, когда планируется возобновить матчи.

«Именно в части проведения чемпионата. Всё равно — что в мае, что в июне играть будут без зрителей, всех будут проверять», — добавил экс-президент «Спартака».

Сезон РПЛ был прерван из-за пандемии коронавирусной инфекции. На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Соревнования планируют возобновить 21 июня.

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