Червиченко назвал запоздалым решение о возобновлении РПЛ
- РИА Новости
«Решение запоздалое, как и всё в нашем футболе. Но доиграть чемпионат надо обязательно. Я не понимаю, что мешало начать этот процесс на месяц раньше, как это сделали немцы, которые уже возобновили свой чемпионат. Отсылки к тому, что наша страна ещё не прошла плато по заболеванию, не очень проходят», — приводит слова Червиченко РИА Новости.
Он отметил, что вряд ли ситуация с коронавирусной инфекцией улучшится в июне, когда планируется возобновить матчи.
«Именно в части проведения чемпионата. Всё равно — что в мае, что в июне играть будут без зрителей, всех будут проверять», — добавил экс-президент «Спартака».
Сезон РПЛ был прерван из-за пандемии коронавирусной инфекции. На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Соревнования планируют возобновить 21 июня.
Ранее стало известно, что у футболиста «Рубина» Плиева выявлен COVID-19.