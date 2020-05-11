Смолов приступил к групповым тренировкам в составе «Сельты»

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Футболисты испанской «Сельты» вместе с российским форвардом Фёдором Смоловым приступили к тренировкам на базе клуба после карантина.
Смолов приступил к групповым тренировкам в составе «Сельты»
  • © РИА Новости

Об этом сообщает официальный Twitter клуба. Футболисты были разбиты на группы по пять-шесть человек, занятия проходили с использованием перчаток и масок. Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов попал в третью группу вместе с Лукасом Оласой, Окаем Йокушлу, Браисом Мендесом, Санти Миной и Джейсоном Мурильо.

Изначально предполагалось, что Смолову, который прилетел в Испанию неделю назад, предстоит 14-дневный карантин.

Ранее глава Ла Лиги заявил, что не знает точной даты возобновления сезона.

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