Глава Ла Лиги заявил, что не знает точной даты возобновления сезона

Короткая ссылка
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал информацию о возможном возобновлении чемпионата страны по футболу.
Глава Ла Лиги заявил, что не знает точной даты возобновления сезона
  • Reuters

«Возвращение футбола должно быть одобрено Министерством здравоохранения. Мы обязаны вернуться к экономической деятельности после понесённых убытков. Никто не знает точной даты возобновления сезона. Это будет зависеть от того, будут ли ещё вспышки коронавируса или нет. Если сможем играть 12 июня — что ж, тем лучше. Зрителей на стадионах не будет, но мы планируем адаптироваться к ситуации, чтобы поклонники футбола наслаждались просмотром матчей дома», —заявил Тебас в эфире телеканала Movistar.

Чемпионат Испании был приостановлен в марте из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее глава Ла Лиги раскритиковал решение завершить сезон во Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить