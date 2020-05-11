Глава Ла Лиги заявил, что не знает точной даты возобновления сезона

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал информацию о возможном возобновлении чемпионата страны по футболу.

«Возвращение футбола должно быть одобрено Министерством здравоохранения. Мы обязаны вернуться к экономической деятельности после понесённых убытков. Никто не знает точной даты возобновления сезона. Это будет зависеть от того, будут ли ещё вспышки коронавируса или нет. Если сможем играть 12 июня — что ж, тем лучше. Зрителей на стадионах не будет, но мы планируем адаптироваться к ситуации, чтобы поклонники футбола наслаждались просмотром матчей дома», —заявил Тебас в эфире телеканала Movistar.

Чемпионат Испании был приостановлен в марте из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее глава Ла Лиги раскритиковал решение завершить сезон во Франции.