Кержаков и Дзюба пошутили друг над другом в Instagram

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Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков отреагировал на пост форварда команды Артёма Дзюбы в социальных сетях.
Кержаков и Дзюба пошутили друг над другом в Instagram
  • © ФК «Зенит»

Дзюба опубликовал в Instagram видео своей хоккейной тренировки, а Кержаков прокомментировал публикацию: «Эти знаменитые 17 процентов жира».

31-летний игрок, в свою очередь, с юмором ответил бывшему одноклубнику: «Твои 19 не побить никогда». 

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне РПЛ он сыграл в 21 матче, забил 13 мячей и сделал девять результативных передач. 

Ранее Вячеслав Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой.

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