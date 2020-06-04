Кержаков и Дзюба пошутили друг над другом в Instagram

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков отреагировал на пост форварда команды Артёма Дзюбы в социальных сетях.

Дзюба опубликовал в Instagram видео своей хоккейной тренировки, а Кержаков прокомментировал публикацию: «Эти знаменитые 17 процентов жира».

31-летний игрок, в свою очередь, с юмором ответил бывшему одноклубнику: «Твои 19 не побить никогда».

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне РПЛ он сыграл в 21 матче, забил 13 мячей и сделал девять результативных передач.

Ранее Вячеслав Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой.