Утяшева в образе Малефисенты, вызов Роналду от «Ростова» и «Нива» для Шумахера: как развлекаются спортсмены на карантине

«Ростов» предложил нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду выполнить трюк с футбольным мячом и баскетбольной корзиной, а форвард ПСЖ Неймар разыграл своего сына. Экс-гимнастка Ляйсан Утяшева предстала в образе волшебницы Малефисенты, а Екатерина Селезнёва исчезла, опустив на себя обруч. Бывший автогонщик Ральф Шумахер купил «Ниву», а хоккеист «Северстали» Даниил Вовченко прокатился по городу на жигулях. Чем занимаются спортсмены в самоизоляции — в материале RT.

Розыгрыш Неймара и кувалда Куклиной

Пока одни спортсмены возвращаются к привычным тренировкам и готовятся возобновить свою профессиональную деятельность, другие по-прежнему вынуждены поддерживать форму в домашних условиях. Фотографией с одного из таких занятий поделилась американская теннисистка Серена Уильямс. На заднем плане можно заметить её двухлетнюю дочь Алексис Олимпию. Девочка смотрит в экран гаджета и, очевидно, не очень интересуется происходящим вокруг.

«Есть два типа людей», — пошутила Уильямс.

В отличие от теннисистки, нападающему ПСЖ Неймару уже удалось привить своему сыну Давиду Лукке любовь к спорту. Мальчик выполнял упражнение на реакцию и точность, отбивая головой в корзину маленькие мячики, которые ему бросал отец. Однако в конце его ждал не самый приятный сюрприз: вместо одного из снарядов футболист кинул ребёнку сырое яйцо, которое разбилось о его голову.

Но иногда дети оказываются находчивее своих родителей. Старший тренер юношеской сборной России по футболу Александр Кержаков во время самоизоляции неоднократно радовал подписчиков забавными постами, описывающими жизнь его семьи на самоизоляции. На этот раз видео решил выложить его сын Игорь. На нём экс-футболист заходит в комнату к ребёнку и предлагает ему взять шоколадку «за хорошее поведение», от чего тот отказывается. Удивлённый отец удаляется, а потом оказывается, что под подушкой у мальчика целый склад сладостей.

Домашние тренировки зачастую усложняются ещё и отсутствием необходимого инвентаря. Однако российские биатлонистки нашли выход из положения. Екатерина Юрлова-Перхт продемонстрировала умение держать баланс, пройдя по натянутому канату. А Лариса Куклина взяла в руки двуручный молот.

«С такой кувалдой любые двери аккуратно откроешь. Майский сбор подходит к концу, а шестикилограммовый молоток пока не желает ломаться», — рассказала Куклина.

Тем временем «Ювентус» уже начал общекомандные сборы. На одной из тренировок Криштиану Роналду выполнил эффектный удар по мячу и попал в баскетбольное кольцо с приличного расстояния. На видео отреагировали в «Ростове», предложив португальцу исполнить более сложную версию трюка.

«В нашей академии умеют круче, «Ювентус». Повторите трюк Тамаза Топурии, Криштиану? Мы знаем, вы понимаете по-русски», — пошутили в пресс-службе «Ростова».

В нашей Академии умеют круче, @juventusfc



Повторите трюк Тамаза Топурии, @Cristiano ?



Мы знаем, что вы понимаете по-русски😂 pic.twitter.com/nS1SwSLULH — Football Club Rostov (@rostovfc) May 26, 2020

Новый фанат «Ислочи» и воспоминания Нурмагомедова

Чемпионат Белоруссии, матчи которого не прекращались, несмотря на пандемию, привлёк внимание практически всего мира и стал настоящим утешением для поклонников футбола. На днях одна из местных команд, «Ислочь», обзавелась звёздным болельщиком. Популярный ведущий и поклонник «Зенита» Иван Ургант признался, что на самоизоляции начал переживать за минчан.

В благодарность клуб подарил ему свою атрибутику и мяч с автографами футболистов. Ургант не растерялся, назвал несколько имён и даже окрестил нынешний состав золотым.

В стороне не остались и фанаты «Ислочи». На матче с «Энергетиком-БГУ» они вывесили плакат с изображением ведущего.

25 мая исполнилось 15 лет победе «Ливерпуля» над «Миланом» в финале Лиги чемпионов. Многие болельщики до сих пор помнят этот матч благодаря впечатляющему камбэку, который совершила английская команда. Так, Хабиб Нурмагомедов вспомнил, какие эмоции пережил при просмотре встречи, и опубликовал несколько кадров серии пенальти.

«Смотрел этот матч и нереально за «Ливерпуль» болел», — признался Нурмагомедов.

Вспомнить прошлое решили и в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Там показали, как за несколько лет изменились Роджер Федерер, Гаэль Монфис, Рафаэль Надаль, Стэн Вавринка, Новак Джокович, Энди Маррей и Григор Димитров, совместив их прошлые и нынешние фотографии.

В ещё более глубокое прошлое отправились представители пресс-службы «Сочи Автодрома». Они представили, как бы выглядели современные пилоты, если бы родились в 1970-х годах XIX века. Вряд ли бы тогда все из них имели возможность сфотографироваться, поэтому запечатлеть их портреты пришлось бы на холсте.

Фокус Селезнёвой и загадка «Барселоны»

В необычном виде предстала и двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева. Она сфотографировалась в образе волшебницы Малефисенты, главной героини одноимённого фильма. Экс-спортсменка в шутку предложила свои услуги всем желающим.

«Привороты, отвороты, а также избавлю вас от ожирения и вальгусной шишки. Оставляйте свои заявки в комментариях. Ваша Лясифисента Волевна», — написала Утяшева.

К магии обратилась и ещё одна гимнастка — Екатерина Селезнёва. Она показала фокус, во время которого исчезает, опустив на себя обруч. Спортсменка прокомментировала ролик фразой из произведения Евгения Шварца «Золушка» «Я не волшебник, я только учусь» и поинтересовалась, какими сверхъестественными способностями хотели бы обладать её поклонники.

Некоторым спортсменам нет необходимости пользоваться специальными приложениями или гримом, чтобы изменить свою внешность, — несколько месяцев самоизоляции сделали это за них. Так, Роналду и известный комментатор Дмитрий Губерниев задались вопросом, стоит ли им стричь отросшие волосы. Экс-форвард «Динамо» Андрей Воронин похвастался походом в парикмахерскую, защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко предположил, что, если бы самоизоляция продлилась ещё дольше, он бы стал походить на бывшего футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука. А в «Барселоне» предложили угадать игрока, отрастившего косичку.

Другие атлеты отметились не только новыми образами, но и неожиданными покупками. Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер занимается виноделием и иногда сам доставляет свою продукцию клиентам, для чего использует именной фургон. А недавно для таких поездок он приобрёл внедорожник «Нива». Спустя какое-то время немец сообщил, что автомобиль его полностью устраивает и даже нравится больше гоночного болида.

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко также сел за руль российского автомобиля, причём сделал это в полном хоккейном обмундировании. Колоритной фотографией поделилась пресс-служба команды, а некоторые болельщики рассказывали, что действительно видели игрока на дорогах Череповца.

«Когда не терпится выйти на лёд», — пошутили в «Северстали».

Мир автомобилей оказался близок и теннисистке Петре Квитовой. Она опубликовала фотографию, на которой стоит у открытого капота машины. Чешка предложила угадать, освоила ли она профессию механика.

«Пока нет тенниса, научилась чему-то новому — стала автомехаником. Как думаете, это правда или нет?» — написала Квитова.