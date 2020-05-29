Глава ОКР считает, что Олимпиада в Токио станет символом победы над пандемией

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение, что предстоящие летние Игры 2021 года в Токио станут символом победы над пандемией коронавируса.
Глава ОКР считает, что Олимпиада в Токио станет символом победы над пандемией
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Я уверен, если Олимпийские игры пройдут в следующем году, они будут одними из самых ярких и запоминающихся событий современности и станут символом возвращения к нормальной жизни, победы человечества над пандемией», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время врачи создадут вакцину от коронавируса.

«И это позволит всем спортсменам беспрепятственно воплотить свою многолетнюю мечту — участие в Олимпийских играх. А многомиллионной армии болельщиков — их увидеть воочию», — добавил глава ОКР.

Олимпийские игры — 2020 в Токио пройдут в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Игры начнутся 23 июля и завершатся 8 августа.

Ранее в МОК оценили идею проведения Олимпиады в Токио без зрителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить