Глава ОКР считает, что Олимпиада в Токио станет символом победы над пандемией
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- РИА Новости
«Я уверен, если Олимпийские игры пройдут в следующем году, они будут одними из самых ярких и запоминающихся событий современности и станут символом возвращения к нормальной жизни, победы человечества над пандемией», — приводит слова Позднякова ТАСС.
Он также выразил надежду, что в ближайшее время врачи создадут вакцину от коронавируса.
«И это позволит всем спортсменам беспрепятственно воплотить свою многолетнюю мечту — участие в Олимпийских играх. А многомиллионной армии болельщиков — их увидеть воочию», — добавил глава ОКР.
Олимпийские игры — 2020 в Токио пройдут в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Игры начнутся 23 июля и завершатся 8 августа.
Ранее в МОК оценили идею проведения Олимпиады в Токио без зрителей.