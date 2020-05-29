Глава ОКР считает, что Олимпиада в Токио станет символом победы над пандемией

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение, что предстоящие летние Игры 2021 года в Токио станут символом победы над пандемией коронавируса.

«Я уверен, если Олимпийские игры пройдут в следующем году, они будут одними из самых ярких и запоминающихся событий современности и станут символом возвращения к нормальной жизни, победы человечества над пандемией», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время врачи создадут вакцину от коронавируса.

«И это позволит всем спортсменам беспрепятственно воплотить свою многолетнюю мечту — участие в Олимпийских играх. А многомиллионной армии болельщиков — их увидеть воочию», — добавил глава ОКР.

Олимпийские игры — 2020 в Токио пройдут в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Игры начнутся 23 июля и завершатся 8 августа.

Ранее в МОК оценили идею проведения Олимпиады в Токио без зрителей.