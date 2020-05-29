Черчесов поддержал акцию «Уфы»

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов принял участие в акции клуба «Уфа», который разместит фотографии болельщиков на трибунах домашнего стадиона на матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
Черчесов поддержал акцию «Уфы»
  • Reuters

«Мы благодарим Станислава Саламовича, что он поддержал нашу акцию. Его фотография будет размещена на персональном «аватаре» на секторе стадиона «Нефтяник», — говорится в сообщении.

«Уфа» организовала акцию, в рамках которой болельщики клуба могут прислать свои фото, чтобы те были размещены на стадионе во время домашних матчей команды, которые пройдут с жёстко ограниченным числом зрителей.

Матч «Уфа» — «Тамбов» запланирован на 21 июня.

Ранее Уткин высказался против возобновления РПЛ со зрителями.

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