Уткин высказался против возобновления РПЛ со зрителями

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Известный спортивный журналист Василий Уткин высказал мнение о решении проводить футбольные матчи со зрителями после возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Уткин высказался против возобновления РПЛ со зрителями
  • РИА Новости

«Сейчас я против допуска зрителей к матчам чемпионата России по футболу. Уверен, это можно сделать безопасно. Но это не необходимо. Возобновление соревнований — да, необходимо. Это запускает индустрию. Это даёт работу, подтверждает рекламные контракты, возвращает жизнь СМИ. Но возвращение зрителей на трибуны — это не индустрия. Да, три-четыре клуба неплохо зарабатывают на билетах, но в целом это не деньги. Не сравнить с АПЛ, Испанией и Германией. Там — да. Но они не возвращают. Со стороны российских футбольных властей это бравада. Это лишнее в борьбе с пандемией», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир будет возобновлён 21 июня.

Ранее гендиректор ЦСКА поблагодарил правительство и РФС за возможность играть при зрителях.

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