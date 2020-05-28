Гендиректор ЦСКА поблагодарил правительство и РФС за возможность играть при зрителях

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев выразил удовлетворение решением Роспотребнадзора и Российского футбольного союза, допускающим присутствие зрителей на трибунах во время матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы очень рады, что хотя бы небольшая часть болельщиков получит возможность присутствовать на стадионе. Футбол при совершенно пустых трибунах — печальное зрелище. Благодарны правительству, руководству РФС за это решение. По порядку распределения этой квоты решение пока не приняли. Обсудим с фан-клубом и сообщим», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

Согласно решению Роспотребнадзора, на матчах РПЛ разрешено присутствовать не более чем 10% зрителей от общей вместимости стадиона. Соревнования, прерванные из-за коронавируса, должны возобновиться 21 июня.

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