Чернышенко: поддержка болельщиков — это особая эмоциональная составляющая футбола

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко оценил решение возобновить Российскую премьер-лигу (РПЛ) со зрителями на трибунах.

«Будем смотреть на опыт РПЛ, чтобы далее масштабировать подобный комплекс мер на другие спортивные соревнования, как можно быстрее вернуть спорт в нашу жизнь, при этом позаботившись о здоровье спортсменов, рабочего персонала и болельщиков. Самое важное — эти меры позволят проводить матчи со зрителями, пускай и с минимальным количеством. Но это особая эмоциональная составляющая футбола — поддержка трибун для спортсменов», — цитирует Чернышенко ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

Роспотребнадзор разрешил возобновить РПЛ с болельщиками на трибунах, однако их количество не должно превышать 10% от вместимости стадиона.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поддержал решение возобновить РПЛ со зрителями.