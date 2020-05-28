Сёмин поддержал решение возобновить РПЛ со зрителями

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил новость о том, что Роспотребнадзор согласовал с Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями на трибунах.
Сёмин поддержал решение возобновить РПЛ со зрителями
  • РИА Новости

«Статистика заболеваний контролируется. Органы, принявшие такое решение, знают лучше, чем мы. Играть с болельщиками интереснее, матчи будут проходить с большей мотивацией. Потому я только поддерживаю такие шаги. Схожу ли сам на футбол? Жизнь покажет», — сказал Сёмин «Чемпионату».

Возобновление первенства РПЛ запланировано на 21 июня. Сёмин покинет свой пост 31 мая в связи с окончанием срока контракта.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор одобрил возобновление РПЛ со зрителями.

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