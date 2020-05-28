Сёмин поддержал решение возобновить РПЛ со зрителями
- РИА Новости
«Статистика заболеваний контролируется. Органы, принявшие такое решение, знают лучше, чем мы. Играть с болельщиками интереснее, матчи будут проходить с большей мотивацией. Потому я только поддерживаю такие шаги. Схожу ли сам на футбол? Жизнь покажет», — сказал Сёмин «Чемпионату».
Возобновление первенства РПЛ запланировано на 21 июня. Сёмин покинет свой пост 31 мая в связи с окончанием срока контракта.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор одобрил возобновление РПЛ со зрителями.