Дубль Забитцера и покер Иличича: как «Лейпциг» и «Аталанта» впервые в истории вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Лейпциг» разгромил «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 3:0 и прошёл на следующий этап турнира. Два мяча в этой встрече забил капитан немецкой команды Марсель Забитцер. «Аталанта» обыграла «Валенсию» со счётом 4:3 и тоже выиграла путёвку в следующий круг. Победу итальянцам обеспечил покер Йосипа Иличича. И «Лейпциг», и «Аталанта» впервые примут участие в четвертьфинале главного клубного турнира Европы.

Свержение финалистов

Незадолго до начала ответного матча между «Лейпцигом» и «Тоттенхэмом» власти Германии объявили о запрете на проведение массовых мероприятий, где могут собраться свыше тысячи человек, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Так что эта игра была в чём-то знаковой — в следующий раз немецкие болельщики смогут посмотреть футбол с трибун ещё нескоро.

«Лейпциг» был явным фаворитом матча. Ещё в Лондоне немецкая команда создала себе комфортный задел в один мяч, а дома могла пользоваться многочисленными проблемами прошлогодних финалистов Лиги чемпионов, основная из которых — катастрофическая нехватка нападающих, выбывших из строя из-за травм. Кадровые проблемы уже оставили команду Жозе Моуринью без восьми очков в последних трёх турах Премьер-лиги, а ведь там «Тоттенхэм» встречался с командами не столь высокого уровня, как «Лейпциг».

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Англичанам ничего не оставалось делать, кроме как ломать свой собственный осторожный стиль и бежать отыгрываться с первых минут. Гостям удалось завладеть территориальным преимуществом, но они не учли, что подопечные Юлиана Нагельсмана умеют здорово проникать в чужие свободные зоны, стоит их только создать. Уже на десятой минуте Эрику Дайеру пришлось блокировать удар Тимо Вернера, но сам же немец подобрал мяч и отдал Марселю Забитцеру. Капитан «Лейпцига» прицелился и пробил точно в дальний угол ворот.

План «Тоттенхэма» отыграться с первых минут не сработал, а запасного у игроков будто не было, так что хозяева поля продолжили играть в свой футбол, совершенно не замечая сопротивления. Вскоре Вернер воспользовался фланговым прострелом Анхелиньо, чтобы оформить первый в карьере домашний гол в Лиге чемпионов, однако судьи быстро заметили у нападающего офсайд и отменили взятие ворот.

Долго об упущенном голе в «Лейпциге» не горевали. Буквально тут же Серж Орье грубо ошибся с приёмом мяча и головой прокинул мяч всё так же дежурившему слева Анхелиньо. Испанец в этот раз направил мяч Забитцеру, и австрийский футболист в прыжке ударил головой. Мяч полетел в ближний угол к Уго Льорису, и французский вратарь не смог удержать его в руках — после отскока от штанги он всё-таки залетел в сетку. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Льорис пропустил десять мячей, совершив всего лишь девять сейвов.

Второй тайм уже не смотрелся так динамично, как первый, особенно из-за многочисленных появлений врачей, спешивших к пострадавшим от того или иного стыка игрокам. Особенно сильно досталось Дайотшанкулю Упамекано, получившему под конец матча шанс выскочить на острие атаки. Но защитника в момент прыжка над Льорисом грубо оттолкнул Джафет Танганга. За это «Тоттенхэм» тут же наказал вышедший на замену Эмиль Форсберг — в возникшей у чужих ворот суматохе он первым же касанием мяча отправил его в сетку. «Лейпциг» разгромил англичан со счётом 3:0 и впервые пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, при этом не пропустив ни одного мяча в плей-офф.

Покер Иличича без свидетелей

В Испании проблема коронавируса не менее остра, чем в Германии, и карантинные меры там уже начали действовать. Встреча «Валенсии» и «Аталанты» должна была стать первой в Лиге чемпионов, прошедшей за закрытыми дверьми. Впрочем, фанаты испанского клуба не оставили его в трудную минуту, когда нужно отыгрываться со счёта 1:4. Они окружили стадион «Месталья» и поддерживали игроков за пределами арены, а внутри во время матча была включена фонограмма из кричалок.

Однако уже вскоре после стартового свистка стало ясно, что болельщики не много потеряли, пропустив этот матч. Уже в самом начале «Валенсия» лишила себя последних шансов пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов. Йосип Иличич пошёл в дриблинг в чужой штрафной, и Муктар Дьякаби не придумал ничего лучше, чем просто ударить нападающего по ногам. Не успела закончиться вторая минута, как в ворота «Валенсии» был назначен пенальти и сам же Иличич его реализовал.

Хозяева не пали духом и принялись отыгрываться. В середине тайма Родриго перехватил мяч на чужой половине поля и направил дальше Кевину Гамейро. Француз обыграл защитника, обманул вратаря и сравнял счёт, оформив действительно красивый гол.

В «Аталанте» же предпочитали забивать более простые мячи. Незадолго до перерыва Иличич вновь оказался лицом к лицу с Дьякаби. В этот раз защитник остановил наступление рукой — и словенец опять отличился с пенальти. После этого «Валенсии» необходимо было отвечать уже пятью голами.

С нужными эмоциями, которые дарят заполненные трибуны, это вполне мог бы быть рабочий вариант для испанского клуба. Всё-таки в его игре не было существенных недостатков, а доставлявший проблемы Дьякаби в перерыве отправился на скамейку запасных. Уже в начале второго тайма «Валенсия» снова сравняла счёт благодаря дублю Гамейро, на этот раз точно пробившего головой, а затем и вовсе вышла вперёд, когда Ферран Торрес воспользовался неудачным выходом Марко Спортьелло из ворот.

Однако Иличич решил доказать, что он умеет забивать не только с пенальти. Словенец удвоил количество своих голов в этом матче. Сначала он завершил быструю контратаку, организованную партнёрами, а за восемь минут до конца оказался один на один с Яспером Силлессеном и оформил покер — в текущем розыгрыше Лиги чемпионов на счету словенца был всего один гол. Благодаря Иличичу «Аталанта» одержала вторую победу и пробилась в свой первый четвертьфинал Лиги чемпионов с впечатляющей результативностью — по четыре забитых мяча в каждой игре плей-офф.